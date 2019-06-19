Facebook анонсировал выпуск криптовалюты в 2020 году

Сегодня, 07:44

Facebook объявил о создании дочерней компании Calibra, главной задачей которой станет предоставление финансовых услуг пользователям на основании собственной криптовалюты — Libra, сообщает РБК.



«Calibra представит свой первый продукт — цифровой кошелек для Libra, новой мировой валюты, основанной на технологии блокчейн», — говорится в сообщении социальной сети.

Кошелек для этой криптовалюты будет доступен в приложениях Messenger и WhatsApp, а также в виде отдельного приложения к 2020 году, обещает Facebook.

Необходимость создания Libra в компании объясняют тем, что, хотя интернет и дал людям во всем мире возможность общаться друг с другом, однако базовые финансовые услуги все еще многим недоступны, особенно в развивающихся странах.

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По данным Facebook, примерно 70% малых предприятий в развивающихся странах не имеют доступа к кредитам, и 25 млрд долларов ежегодно теряются мигрантами из-за комиссий за перевод средств на родину. Новая криптовалюта призвана исправить эту ситуацию.

Сервис Calibra позволит осуществлять денежные переводы практически любому, у кого есть смартфон, так же легко, как текстовое сообщение — «по низкой цене или вовсе бесплатно», обещает Facebook. В будущем компания намерена также работать над тем, чтобы за Libra пользователи сервиса смогли получать товары и услуги.

Разработка цифрового кошелька и криптовалюты пока находится на «ранней стадии», отмечает компания.

О том, что Facebook ведет работу над созданием собственной криптовалюты, Bloomberg сообщил в декабре 2018 года. По данным агентства, платежное средство Facebook должно представлять собой стейблкоин — особый тип криптовалюты, курс которой привязан к курсу обычной валюты. Эта особенность позволяет минимизировать волатильность цифрового актива.

В мае The Wall Street Journal сообщил, что размер инвестиций в Project Libra может составить до 1 млрд долларов. По данным газеты, разработку криптовалюты компания обсуждала совместно с Visa и Mastercard, а также с процессинговой компанией First Data Corp.