Facebook запустит тестовую сеть для Libra 18 июня

Сегодня, 07:55

Тестовая сеть Libra для операций с криптовалютой компании Facebook будет запущена уже на этой неделе. Как уточняет ресурс The Block, 18 июня начнется испытание платформы, параллельно крупнейшая в мире социальная сеть планирует опубликовать документ с описанием новой платежной технологии и механизмом использования ее токена, который в криптосообществе окрестили как GlobalCoin, сообщает coinspot.io.

Visa и Uber вложат по $10 млн в криптовалюту Facebook

Ранее сообщалось, что крупные корпорации Uber, Mastercard, PayPal и Visa выразили готовность инвестировать средства в криптовалюту Facebook. Каждая из них вложит в проект по 10 млн долларов. Кроме этого, телеканал CNBC со ссылкой на свои источники проинформировал об официальном выходе токена социальной сети до конца июня текущего года.

Платформа Libra разработана на базе открытого исходного кода под лицензией Apache 2.0. Обо всех особенностях функционирования новой платежной сети компания Facebook расскажет в своем техническом документе.

The Block подчеркивает, что Facebook поставила перед собой задачу ускорить работу по выходу криптовалюты, чтобы таким образом способствовать более массовому внедрению нового платежного инструмента, пользоваться которым смогут люди в интернете при оплате товаров и услуг.