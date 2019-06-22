Бытовую технику и сахар будут продавать через «Виртуальный склад»

Вчера, 08:00

С 1 июля 2019 года реализация бытовой техники, сахара-сырца осуществляется в модуле «Виртуальный склад». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов.

Перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур, был утвержден 23 апреля 2019 года приказом первого заместителя премьер-министра - министра финансов РК.

Это распространяется на следующие товары:

- с 1 июля 2019 года - сахар-сырец, холодильники, телевизоры;

- с 1 октября 2019 года – пылесосы, электрические нагревательные сопротивления, фотокамеры.

Список товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад», опубликован на портале Комитета государственных доходов.

Выписка электронных счетов-фактур в модуле «Виртуальный склад» осуществляется двумя способами:

- web-приложение информационной системы «Электронные счета-фактуры»;

- АPI-механизм интеграции модуля «Виртуальный склад» с учетными системами налогоплательщиков.

Модуль «Виртуальный склад» создан для систематизации учета товаров, автоматического подсчета остатков и автоматизации бизнес-процесса оприходования импортированных товаров. В «Виртуальном складе» будет храниться информация о товарах на физических складах налогоплательщиков, а также все электронные документы о приходе, перемещении и списании товара.