Бытовую технику и сахар будут продавать через «Виртуальный склад»Вчера, 08:00
С 1 июля 2019 года реализация бытовой техники, сахара-сырца осуществляется в модуле «Виртуальный склад». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов.
Перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур, был утвержден 23 апреля 2019 года приказом первого заместителя премьер-министра - министра финансов РК.
Это распространяется на следующие товары:
- с 1 июля 2019 года - сахар-сырец, холодильники, телевизоры;
- с 1 октября 2019 года – пылесосы, электрические нагревательные сопротивления, фотокамеры.
Список товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад», опубликован на портале Комитета государственных доходов.
Выписка электронных счетов-фактур в модуле «Виртуальный склад» осуществляется двумя способами:
- web-приложение информационной системы «Электронные счета-фактуры»;
- АPI-механизм интеграции модуля «Виртуальный склад» с учетными системами налогоплательщиков.
Модуль «Виртуальный склад» создан для систематизации учета товаров, автоматического подсчета остатков и автоматизации бизнес-процесса оприходования импортированных товаров. В «Виртуальном складе» будет храниться информация о товарах на физических складах налогоплательщиков, а также все электронные документы о приходе, перемещении и списании товара.