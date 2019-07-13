Аскар Мамин проверил ход восстановительных работ в Арысе

13-07-2019, 07:37

Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой Туркестанскую область для ознакомления с ходом восстановительных работ поврежденных домов, социальных объектов и инженерных сетей в городе Арыс. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе главы правительства.

Аскар Мамин проинспектировал работу региональных штабов и осмотрел темпы восстановления жилых домов в микрорайонах «Коктем-1», «Коктем-2», зданий школы, детского сада, железнодорожного вокзала, городской больницы. Премьер-министр также посетил Центр обслуживания населения. В штабе Туркестанской области Аскару Мамину доложили о проводимой работе по выплате компенсаций по 100 тыс. тенге жителям Арыса.

По итогам осмотра объектов под председательством главы правительства состоялось совещание по вопросам восстановления города Арыс.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что в рамках оказания социальной помощи жителям 650 малообеспеченным и многодетным семьям назначена адресная социальная помощь и произведены выплаты.

Руководители министерств обороны, труда и социальной защиты населения, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения, образования и науки, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности доложили о проводимой работе по оказанию мер социальной поддержки, медицинских услуг, восстановлению жилья.

В свою очередь, акимы Алматинской области Амандык Баталов, Акмолинской – Ермек Маржикпаев, Актюбинской – Ондасын Уразалин, Атырауской – Нурлан Ногаев, Восточно-Казахстанской – Даниал Ахметов, Шымкента – Габидулла Абдрахимов проинформировали о темпах строительных работ в выделенных секторах.

На сегодня ремонтные работы завершены в 676 домах. В настоящее время работами охвачены все секторы, восстановительные работы ведутся на 3 040 объектах индивидуального жилищного строительства, мобилизовано 190 строительных компаний, более 5 тыс. строителей и 207 единиц спецтехники. В части социальной инфраструктуры работы ведутся на 66 объектах здравоохранения, образования, спорта.

Подводя итоги совещания, премьер-министр отметил, что в работе по восстановлению города активно участвуют все регионы, национальные компании, представители крупного бизнеса страны.



«Все основные работы по восстановлению города Арыс должны завершиться до 1 августа», - подчеркнул Аскар Мамин.

Глава правительства поручил усилить работы по своевременному восстановлению поврежденных объектов бизнеса, транспортной и инженерной инфраструктуры, принять комплексные меры по медицинскому обеспечению и подготовке объектов образования к началу нового учебного года.