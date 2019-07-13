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Аскар Мамин проверил ход восстановительных работ в Арысе

13-07-2019, 07:37
Аскар Мамин проверил ход восстановительных работ в Арысе


Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой Туркестанскую область для ознакомления с ходом восстановительных работ поврежденных домов, социальных объектов и инженерных сетей в городе Арыс. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе главы правительства.

Аскар Мамин проинспектировал работу региональных штабов и осмотрел темпы восстановления жилых домов в микрорайонах «Коктем-1», «Коктем-2», зданий школы, детского сада, железнодорожного вокзала, городской больницы. Премьер-министр также посетил Центр обслуживания населения. В штабе Туркестанской области Аскару Мамину доложили о проводимой работе по выплате компенсаций по 100 тыс. тенге жителям Арыса.

Аскар Мамин проверил ход восстановительных работ в Арысе

По итогам осмотра объектов под председательством главы правительства состоялось совещание по вопросам восстановления города Арыс.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что в рамках оказания социальной помощи жителям 650 малообеспеченным и многодетным семьям назначена адресная социальная помощь и произведены выплаты.

Руководители министерств обороны, труда и социальной защиты населения, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения, образования и науки, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности доложили о проводимой работе по оказанию мер социальной поддержки, медицинских услуг, восстановлению жилья.

В свою очередь, акимы Алматинской области Амандык Баталов, Акмолинской – Ермек Маржикпаев, Актюбинской – Ондасын Уразалин, Атырауской – Нурлан Ногаев, Восточно-Казахстанской – Даниал Ахметов, Шымкента – Габидулла Абдрахимов проинформировали о темпах строительных работ в выделенных секторах.

На сегодня ремонтные работы завершены в 676 домах. В настоящее время работами охвачены все секторы, восстановительные работы ведутся на 3 040 объектах индивидуального жилищного строительства, мобилизовано 190 строительных компаний, более 5 тыс. строителей и 207 единиц спецтехники. В части социальной инфраструктуры работы ведутся на 66 объектах здравоохранения, образования, спорта.

Подводя итоги совещания, премьер-министр отметил, что в работе по восстановлению города активно участвуют все регионы, национальные компании, представители крупного бизнеса страны.

«Все основные работы по восстановлению города Арыс должны завершиться до 1 августа», - подчеркнул Аскар Мамин.

Глава правительства поручил усилить работы по своевременному восстановлению поврежденных объектов бизнеса, транспортной и инженерной инфраструктуры, принять комплексные меры по медицинскому обеспечению и подготовке объектов образования к началу нового учебного года.

Аскар Мамин проверил ход восстановительных работ в Арысе

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