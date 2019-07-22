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Boeing зарезервирует $5 млрд из-за приостановки полетов 737 MAX

Вчера, 07:32
Boeing зарезервирует $5 млрд из-за приостановки полетов 737 MAX


Американский авиакосмический концерн Boeing Co. отразит в отчетности за второй квартал 2019 года списание в размере 4,9 млрд долларов в связи с приостановкой полетов лайнера 737 MAX, говорится в сообщении компании, пишет Интерфакс-Казахстан.

Эти средства компания зарезервирует на потенциальные выплаты клиентам, в число которых входят крупнейшие авиакомпании мира. Им пришлось приостановить полеты самолетов модели 737 MAX после двух катастроф, причиной которых стала проблема с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете.


Boeing зарезервирует $5 млрд из-за приостановки полетов 737 MAX

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Кроме того, Boeing повысила оценку расходов на производство лайнеров указанной модели на 1,7 млрд долларов, отразив более длительный, чем ожидалось, простой производственных мощностей.

Руководство компании ожидают, что регуляторы могут дать разрешение на возобновление полетов Boeing-737 MAX в начале четвертого квартала 2019 года, однако в сообщении подчеркивается, что это предварительная оценка и реальные сроки пока находятся под вопросом.

Отчетность Boeing за второй квартал будет опубликована 24 июля. Аналитики, опрошенные FactSet, ранее прогнозировали, что квартальная выручка компании составит около 20 млрд долларов, прибыль - 1,2 млрд долларов. Таким образом, списание может привести к существенному убытку.

Акции Boeing дорожают на 1,7% в ходе электронных торгов в пятницу. С начала года капитализация компании выросла почти на 12%, до 207,9 млрд долларов.

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