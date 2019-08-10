Uber отчитался о рекордных квартальных убытках

Вчера, 07:49

Убытки американской компании Uber во втором квартале 2019 года достигли 5,2 млрд долларов, следует из ее отчетности. Это рекордные квартальные убытки для Uber, пишут Ведомости со ссылкой на The Wall Street Journal.

По сравнению с предыдущим кварталом убытки компании выросли в пять раз. Рост потерь компания объясняет расходами, связанными с IPO: они составили 3,9 млрд долларов. Еще почти 300 млн долларов Uber потратил на премии водителям в связи с размещением.

Компании также приходится сталкиваться с жесткой конкуренцией по всему миру, обращает внимание The Wall Street Journal. Выручка Uber в Латинской Америке снизилась на 24% по сравнению со вторым кварталом 2018 года. Этот регион когда-то был источником сильного роста для компании, отмечает газета.