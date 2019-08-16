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Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Костанайскую область

Вчера, 07:56
Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Костанайскую область


Премьер-министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Костанайскую область, где ознакомился с ходом индустриального и инфраструктурного развития региона. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

В сообщении отмечается, что развитие машиностроения является одним из приоритетов деятельности правительства, поэтому вопросам развития отрасли было уделено особое внимание в ходе рабочей поездки. На территории новой Индустриальной зоны города Костаная завершен первый этап строительства, запущено производство энергонасыщенных тракторов марки «Беларус» и «Кировец». Всего на территории зоны планируются к размещению 14 проектов на 350 млрд тенге с созданием 3 тыс. рабочих мест.

Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Костанайскую область

Одним из драйверов индустриально-технологического развития экономики региона и всей сферы является автомобилестроение. Аскар Мамин осмотрел производственные цеха компнии «СарыаркаАвтоПром», где ведутся работы по сборке, сварке и окраске кузовов легковых и грузовых автомобилей, автобусов. Ежегодная производственная мощность предприятия составляет свыше 27 тыс. единиц, осуществляется сборка более 50 моделей автомобилей 8 брендов.

Премьер-министр РК провел рабочее совещание по вопросам автомобилестроения и сельскохозяйственного машиностроения РК, на котором выступили министры индустрии и инфраструктурного развития Р. Скляр, сельского хозяйства - С. Омаров, акимы Костанайской области А. Мухамбетов, Восточно-Казахстанской –
Д. Ахметов, а также руководители ряда предприятий, среди которых представитель Astana Group Н. Смагулов, председатель правления ПАО «КАМАЗ» С. Когогин, директор China National Vehicles Import and Export Corporation Ву И, директор АО «Петербургский тракторный завод» С. Серебряков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» А. Новиков.

Глава правительства РК отметил, что принятой в июле текущего года Дорожной картой по развитию машиностроения на 2019–2024 годы предусмотрен комплекс системных мер поддержки, среди которых налоговые преференции, финансовая и сырьевая поддержка, обеспечение квалифицированными кадрами. Перед отраслью стоит задача обеспечить к 2020 году выпуск до 100 тыс. автомобильных транспортных средств в год.

В ходе рабочей поездки премьер-министр РК посетил кондитерскую фабрику «Баян Сулу» и осмотрел состояние посевов сельскохозяйственных культур на полях «ОХ «Заречное» Костанайского района.

Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Костанайскую область

В с. Заречное Аскар Мамин посетил микрорайон Северный, где в рамках жилищной программы «Нрлы жер» предусмотрено строительство 279 индивидуальных и 11 многоэтажных жилых домов. На сегодня завершены работы по 172 домам, до конца текущего года будут построены 107.

Во второй половине дня премьер-министр РК Аскар Мамин посетил ряд системообразующих предприятий в городе Рудный: Соколовский карьер АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», Рудненский цементный завод, предприятие по переработке молока и производству молочных изделий «Лидер-2010».

Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Костанайскую область

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