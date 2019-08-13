Аскар Мамин: Необходимо разработать программу развития алматинской агломераци

13-08-2019, 07:49

В ходе рабочей поездки в Алматы Премьер-Министр РК Аскар Мамин осмотрел ход строительства крупных инфраструктурных объектов, провел совещания по вопросам развития Алматы и алматинской агломерации. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

В ходе совещания по вопросам развития г. Алматы обсуждены вопросы строительства доступного жилья и социальных объектов, обеспечения занятости, развития транспортно-дорожной инфраструктуры, предпринимательства, реализации туристического потенциала.

Премьер-Министр РК подчеркнул, что Первый Президент РК-Елбасы Н.А.Назарбаев уделяет большое внимание развитию г. Алматы. Глава государства дал конкретные поручения по улучшению качества городской инфраструктуры, укреплению общественной безопасности, развитию транспортной системы, медицины и образования.

По проектам развития города доложили аким г. Алматы Бакытжан Сагинтаев, заместитель акима г. Алматы И. Усеров.

Премьер-Министр РК поручил государственным органам держать на контроле развитие г. Алматы, отметив важное значение города в экономике Казахстана.

В этот же день Глава Правительства провел совещание по развитию окраин г. Алматы и прилегающей территории Алматинской области.

В 2019 году по поручению Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева на решение проблем окраин крупных городов ежегодно выделено 30 млрд тенге, в том числе на окраины города Алматы – 10 млрд тенге.

«Реализация мер по улучшению качества жизни жителей агломерации позволит обеспечить соответствующей инфраструктурой более 730 тысяч жителей города и области», — сказал Аскар Мамин.

По итогам совещания, Премьер-Министр РК поручил министерствам финансов и национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами, акиматами Алматы и Алматинской области принять необходимые меры по своевременному выполнению мероприятий по развитию окраин, прилегающих территорий и проработать вопросы финансирования.

«Нам необходимо получить синергетический эффект от реализации совместных проектов Алматы и Алматинской области. Для этого необходимо разработать Программу развития Алматинской агломерации», - сказал Аскар Мамин, отметив, что уже сформирован перечень совместных проектов по различным направлениям - развитие энергетики, транспорта, жилья, здравоохранения.

Глава Правительства РК подчеркнул, что в связи с высокой динамикой роста населения в городе и области, необходимо решать актуальные вопросы развития, тем самым повышая инвестиционную привлекательность региона.

Аскар Мамин поручил создать проектный офис Алматы и Алматинской области для реализации и продвижения совместных проектов.