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Аскар Мамин участвовал в открытии международного автовокзала в Туркестане

Вчера, 07:48
Аскар Мамин участвовал в открытии международного автовокзала в Туркестане


Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в церемонии открытия международного автовокзала в Туркестане. Вокзал построен в восточном стиле, он расположен на территории площадью два гектара. Ожидается, что вокзал будет принимать около 600 автобусов в сутки, сообщает Спутник-Казахстан.

Строительство объекта началось в апреле 2019 года. Планируется, что автовокзал сможет обслуживать в сутки до 10 тыс. пассажиров.

«Предусмотрены зал ожидания, билетные кассы, комната матери и ребенка. На территории нового автовокзала расположены автостоянка, помещения техосмотра и надзора за автобусами», - сообщили в пресс-службе акимата Туркестана.

Помимо междугородних маршрутов в направлении – Нур-Султан и Алматы, автовокзал будет обслуживать также межобластные и районные маршруты.

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