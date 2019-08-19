Аскар Мамин участвовал в открытии международного автовокзала в Туркестане

Вчера, 07:48

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в церемонии открытия международного автовокзала в Туркестане. Вокзал построен в восточном стиле, он расположен на территории площадью два гектара. Ожидается, что вокзал будет принимать около 600 автобусов в сутки, сообщает Спутник-Казахстан.

Строительство объекта началось в апреле 2019 года. Планируется, что автовокзал сможет обслуживать в сутки до 10 тыс. пассажиров.



«Предусмотрены зал ожидания, билетные кассы, комната матери и ребенка. На территории нового автовокзала расположены автостоянка, помещения техосмотра и надзора за автобусами», - сообщили в пресс-службе акимата Туркестана.



Помимо междугородних маршрутов в направлении – Нур-Султан и Алматы, автовокзал будет обслуживать также межобластные и районные маршруты.

