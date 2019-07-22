Huawei передумала заменять Android

Вчера, 07:49

Собственная операционная система компании Huawei под названием Hongmeng не станет заменой Andoroid и вообще не предназначена для смартфонов, сообщило китайское информагентство Xinhua со ссылкой на члена правления, старшего вице-президента Huawei Кэтрин Чен, пишет rns.online.



Ранее в СМИ появилась информация о создании китайскими специалистами ОС Hongmeng в качестве альтернативы Andorid на смартфонах Huawei из-за действий Вашингтона и руководства Google. Однако в ходе круглого стола в Брюсселе Кэтрин Чен отметила, что товарный знак Hongmeng предназначен для промышленного использования и находился в разработке задолго до того, как использование Android на смартфонах компании оказалось под вопросом. В будущем Huawei намерен продолжать использовать американскую операционную систему на своих устройствах.

Старший вице-президент Huawei добавила, что код Hongmeng гораздо меньше кода обычных операционных систем — сотни тысяч строк против десятков миллионов. Благодаря этому китайская ОС является очень безопасной. Помимо этого, Чен отметила крайне низкие задержки в процессе работы Hongmeng.

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17 мая 2019 года Белый дом внес Huawei в «черный список» зарубежных компаний, которые создают риск для национальной безопасности США, призвав страны-партнеры принять аналогичное решение. Впоследствии Google приостановил сотрудничество с китайской корпораций, что поставило под угрозу использование и обновление операционной системы Android на смартфонах Huawei. В конце мая Huawei подала иск к американскому правительству с целью признать решение о внесении в «черный список» неконституционным.

В скором времени стало известно о разработке китайскими специалистами собственной операционной системы, чей выход якобы планировался не позднее весны 2020 года. Портал Huawei Central писал, что ОС получит название Hongmeng и разрабатывается на основе Linux.

В начале июля основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй в интервью Le Point пояснил, что собственная операционная система компании будет предназначена для широкого спектра устройств, а ее скорость работы будет выше macOS и Android. Как уточнял портал Gizmochina, официальный анонс ОС должен состояться на конференции разработчиков в Китае 9 августа.

Затем агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что возобновление сотрудничества США и Huawei может произойти в течение двух-четырех недель. До этого об ослаблении санкций в отношении китайской корпорации говорили президент США Дональд Трамп и министр торговли страны Уилбур Росс.