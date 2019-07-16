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Huawei вложит $3,1 млрд в развитие итальянского бизнеса

Вчера, 07:40
Huawei вложит $3,1 млрд в развитие итальянского бизнеса


Китайская IT-компания Huawei инвестирует 3,1 млрд долларов в развитие бизнеса в Италии в течение ближайших трех лет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы итальянского подразделения компании Томаса Мяо, сообщает vestifinance.ru.

Он также сообщил, что в течение указанного периода компания планирует увеличить штат в Италии на 1 тыс. человек.

СМИ США ранее сообщили, что Huawei планирует масштабные увольнения в своем подразделении в США. Всего в лабораториях центра в штатах Вашингтон, Калифорния и Техас работают около 850 сотрудников. Точное число сокращений пока неизвестно, но, по словам источников, работы могут лишиться сотни человек.


Huawei вложит $3,1 млрд в развитие итальянского бизнеса

Какие товары Huawei получат доступ на рынок США

Как сообщали «Вести.Экономика», в мае президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий правительству полномочия блокировать сделки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями, которые «представляют неприемлемый риск для национальной безопасности Соединенных Штатов». Хотя в указе не упоминаются конкретные страны или компании, официальные лица и представители отрасли заявили, что он, вероятно, нацелен в том числе на Huawei и ее китайского конкурента ZTE Corp.

Кроме того, Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в «черный список», ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм.

Основатель и гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в июне, что из-за введенных США ограничительных мер компания снизит свои производственные мощности. Выручка китайского технологического гиганта в ближайшие два года может сократиться на 30 млрд долларов относительно прогнозов.

В конце июня США и Китай договорились возобновить торговые переговоры, после того как Дональд Трамп предложил уступки, включая смягчение ограничений в отношении Huawei.

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