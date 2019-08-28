First Heartland Jsan Bank получил разрешение на приобретение статуса банковского холдинга

28-08-2019, 07:36

АО «First Heartland Jsan Bank» получило согласие Национального банка на приобретение статуса банковского холдинга АО «First Heartland Bank». Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на биржу.



«Также Правлением Национального банка

Республики Казахстан принято постановление № 145 от 21 августа 2019 года

«О выдаче Акционерному обществу «First Heartland Jysan Bank»

разрешения на добровольную реорганизацию» в связи с присоединением АО

«First Heartland Bank» к АО «First Heartland Jysan Bank»», - сообщается на сайте Нацбанка.



Напомним, в феврале 2019 года в Нацбанке сообщили, что АО «First Heartland Securities» (FHS) приобрело

контрольный пакет акций Цеснабанка.

Привлечение нового инвестора в капитал банка, а также

создание условий для дополнительной поддержки сельхозпроизводителей и их

ускоренного оздоровления стало возможным после приобретения Фондом проблемных

кредитов у Цеснабанка портфеля сельскохозяйственных кредитов на 604 млрд тенге.

Сделка состоялась в соответствии с утвержденными Нацбанком и Правительством

мерами повышения финансовой устойчивости банка и оказания поддержки аграрного

сектора, а также для реализации единой политики управления долговой нагрузкой

предприятий агропромышленного комплекса.

«Как известно, на долю Цеснабанка приходилось 65%

кредитного портфеля агропромышленной отрасли, который имеет нагрузку в виде

валютных кредитов. Под давлением быстро меняющихся ситуации на внешних рынках,

финансовая устойчивость сельхозпроизводителей ухудшалось. В свою очередь, это

повлияло на финансовую устойчивость Банка», - уточнили в Нацбанке.

Реализованные Национальным банком и Правительством

меры и привлечение в Цеснабанк нового инвестора позволили оздоровить

фининститут. «Банк имеет показатели капитализации и ликвидности, превышающие

минимальные требования Национального Банка, располагает стабильной базой

долгосрочного фондирования в тенге, обеспечивая возвратность средств

кредиторам», - отметил регулятор.

План финансового оздоровления Цеснабанка реализован на

принципах обусловленности государственной поддержки, пропорциональным участием

действующих акционеров либо привлечением новых инвесторов; создания

необходимого запаса провизий, капитала и ликвидности, соответствующего

риск-профилю; и последующим изменением бизнес-модели финансового института с

привлечением эффективного менеджмента.

АО «First Heartland Securities» - инвестиционное

подразделение финансовой холдинговой компании, принадлежащей группе автономных

организаций образования «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные

Школы» и «Назарбаев Фонд».

В июне 2019 года на внеочередном общем собрании акционеров в городе Нур-Султан принято решение о присоединении First Heartland Bank к First Heartland Jsan Bank (ранее Цеснабанк).

По итогам первого квартала 2019 года First Heartland Jsan Bank вошел в тройку лидеров рынка по доле высоколиквидных активов с суммой более 680 млрд тенге или 70% от всех активов, а также занимал первое место по размеру созданных резервов на кредитный портфель.

После присоединения, активы First Heartland Jsan Bank составят более 1 трлн тенге, а высоколиквидные активы превысят 800 млрд тенге.