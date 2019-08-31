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Huawei демонстрирует уверенный рост в мире и Казахстане

Вчера, 07:40
Huawei демонстрирует уверенный рост в мире и Казахстане


В конце июля компания Huawei объявила о финансовых результатах своей деятельности в течение первой половины 2019 года: суммарная выручка составила 401,3 млрд CNY, что на 23,2% превышает результат за тот же период прошлого года. Рентабельность по чистой прибыли компании за первое полугодие составила 8,7% [1].

По словам председателя Huawei Ляна Хуа, финансовые операции проходят гладко и организация крепко стоит на ногах. Благодаря эффективному управлению и отличным финансовым показателям в первой половине 2019 года бизнес Huawei оставался устойчивым.

В подразделении операторского бизнеса Huawei выручка за первую половину года достигла 146,5 млрд CNY. Устойчивый рост наблюдался в производстве и поставке оборудования для беспроводных сетей, оптоволоконной связи, передачи данных, информационных технологий и смежных областей продукции. На сегодняшний день Huawei заключила 50 коммерческих контрактов в сфере 5G и поставила на рынки по всему миру 150 000 базовых станций. В казахстанском подразделении операторского бизнеса также отмечаются положительные результаты: продолжена активная работа со всеми операторами связи страны по основным направлениям - модернизация и развитие существующих сетей связи как фиксированных, так и беспроводных, усовершенствование структуры существующих ИКТ сетей, способных гибко адаптироваться к потребностям клиентов и новым сервисам, а также оптимизации операционной деятельности операторов. Кроме того, в Казахстане Huawei успешно развивает проект предоставления ШПД для сельских населенных пунктов.

В подразделении корпоративных решений Huawei выручка за первую половину года составила 31,6 млрд CNY. Компания продолжает расширять свой портфель ИКТ во множестве различных областей, таких как облачные технологии, искусственный интеллект, кампусные сети, центры обработки данных, Интернет вещей и интеллектуальные вычисления. Huawei остается надежным поставщиком для государственных учреждений и коммунальных предприятий, а также коммерческих компаний в таких отраслях, как финансы, транспорт, энергетика и автомобильная промышленность. Если говорить о Казахстане, то в данном направлении продолжается активное развитие таких секторов, как транспорт, финансы и энергетика. При этом Huawei фокусируется на модернизации сетей передачи данных, развитии и модернизации систем хранения данных, построении центров обработки данных, развертывании частных облачных хранилищ и построении систем хранения и обработки больших данных.

В потребительском подразделении Huawei выручка за первую половину года вышла на уровень 220,8 млрд CNY. Поставки смартфонов Huawei (включая телефоны марки Honor) достигли 118 млн шт, что на 24% превышает показатель за тот же период прошлого года. Среди новинок этого года - флагманы серии Huawei P30 (смартфоны Huawei P30 и Huawei P30 Pro) - в каждую из моделей внедрен чипсет Kirin 980 с искусственным интеллектом, а также Huawei P Smart Z с выдвижной камерой, планшеты Huawei T3 и Huawei T5. В поставках планшетов, ПК и носимых устройств компания также добилась устойчивого роста. Демонстрирует рост и казахстанский рынок.

Huawei демонстрирует уверенный рост в мире и Казахстане

Huawei начинает объединять все свои устройства в единую интеллектуальную экосистему для всех основных вариантов их применения. На сегодняшний день в экосистеме Мобильных сервисов Huawei (Huawei Mobile Services) зарегистрировано более 800 000 разработчиков и 500 млн пользователей по всему миру.

«В течение мая выручка компании быстро росла», - отметил г-н Лян. «Учитывая фундамент, заложенный нами в первой половине года, мы продолжаем наблюдать рост даже после того, как США добавила нас в «список исключенных физических и юридических лиц». Это не значит, что в дальнейшем нас не ожидают трудности. Они будут и могут повлиять на темп нашего роста в краткосрочной перспективе».

Комментируя результаты первого полугодия и планы до конца 2019 в Казахстане, генеральный директор ТОО «Хуавей Текнолоджиз Казахстан» Чжан Цинго отметил: «Из года в год компания уделяет особое внимание развитию человеческого капитала: в текущем году мы продолжили в Казахстане флагманскую образовательную программу «Ростки будущего», 10 представителей из Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и Казахского национального университета имени аль-Фараби посетили КНР и штаб-квартиру компании. Также был открыт авторизованный образовательный центр и лаборатория Huawei в КазНУ им. аль-Фараби».

Одним из ключевых проектов в Казахстане, запланированных на второю половину года, является проведение тестирования сетей связи нового поколения 5G на существующих сетях с использованием коммерческого оборудования Huawei и демонстрацией ключевых преимуществ. Кроме того, компания продолжит модернизацию и трансформацию существующих операторских сетей, дальнейшее развитие широкополосной сети передачи данных в городе и селе, внедрение инноваций во всех сферах экономики с использованием новейших платформ, таких как облачные вычисления, Интернет вещей, искусственный интеллект, Big data для предприятий транспорта, энергетики и производства.

Получат развитие и сотрудничество с ведущими вузами страны и международным технопарком IT-стартапов Astana Hub по развитию человеческого капитала и созданию технологической экосистемы.

[1] Представленные здесь финансовые показатели вычислены в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности, но не подвергались аудиторской проверке.

Они переводятся в доллары США (долл.) по рыночному курсу на конец июня 2019 года, 1 долл. = 6,8785 CNY.

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