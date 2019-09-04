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Huawei планирует выделять более $300 млн на финансирование университетов

Вчера, 07:42
Huawei планирует выделять более $300 млн на финансирование университетов


Huawei планирует тратить более $300 млн в год на финансирование исследований для университетов, заявил президент института стратегических исследований компании Уильям Сюй на мероприятии в городе Чэнду на юго-западе Китая. Об этом сообщает Вести.Экономика со ссылкой на Reuters.

Массачусетский технологический институт в США разорвал связи с Huawei ранее в этом году, после того как власти страны начали расследование в отношение китайского технологического гиганта на предмет предполагаемых нарушений санкций.

Оксфордский университет в Великобритании перестал принимать финансирование от Huawei в прошлом году.
Сюй заявил, что только несколько учреждений прекратили связи с Huawei и что компания будет выделять финансирование учреждениям, в которых связи с ней по-прежнему приветствуются.
«Эта сумма [$300 млн в год] отныне будет только увеличиваться, а не уменьшаться», - подчеркнул он.

Он также отметил, что компания поставила более 200 тыс. базовых станций 5G по всему миру по сравнению со 150 тыс. станций, о которых сообщалось в июле.

Компания Huawei - крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования - столкнулась с препятствиями в нескольких развитых странах, поскольку китайские технологические компании находятся под пристальным вниманием Вашингтона. США подозревают их в связях с китайским правительством и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа. Huawei отрицает нарушения.


Huawei планирует выделять более $300 млн на финансирование университетов

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В мае Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм.

Однако власти США предоставили компаниям временное разрешение на сотрудничество с Huawei, его срок истек 19 августа.
Как сообщали "Вести.Экономика", в прошлом месяце министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox Business, что американские компании получат лицензии для продолжения сотрудничества с Huawei еще на 90 дней.
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