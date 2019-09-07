Болат Жамишев вошел в совет директоров Усть-Каменогорской птицефабрики

Сегодня, 08:00

В совет директоров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» вошел Болат Жамишев. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.



«Из совета директоров компании исключен Джон Клиффорд Рич», - говорится в сообщении биржи.



Жамишев Болат Бидахметович

родился 28 июня 1957 года. В 1981 году окончил Казахский

сельскохозяйственный институт, аспирантуру Казахского НИИ экономики и

организации АПК. Кандидат экономических наук.

В 1974 году – старший лаборант в Казахском научно-исследовательском институте МЭСХ.

1981-1984 годы – экономист совхоза «Балтабайский».

1987-1992

годы – научный сотрудник, ученый секретарь Казахского

научно-исследовательского института экономики и организации АПК.

1992-1993 годы – заместитель председателя исполкома конгресса предпринимателей Казахстана.

Государственную

службу начал в 1993 году в Национальном Банке Республики Казахстан в

должности заместителя директора Департамента исследований и статистики.

1997

год – назначен директором Национального пенсионного агентства

Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

1997-1999 годы – вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С

1999 года по 2001 год, а также с 2002 года по 2003 год – работал

вице-министром и первым вице-министром финансов Республики Казахстан.

2001-2002 годы – вице-министр внутренних дел Республики Казахстан.

2003-2004 годы - заместитель председателя Национального Банка Республики Казахстан.

2004-2006

годы - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и

надзору финансового рынка и финансовых организаций.

2006-2007 годы

– заместитель председателя правления Евразийского Банка Развития –

управляющий директор по проектной деятельности.

2007-2013 годы - министр финансов Республики Казахстан.

С

6 ноября 2013 года по 6 августа 2014 года - министр регионального

развития Республики Казахстан, переназначен 4 апреля 2014 года.

С августа 2014 года - председатель правления АО «Банк развития Казахстана».

Награжден

орденами «рмет» и «Парасат», юбилейными медалями, нагрудным знаком МФ

РК «аржы ызметіні здігі». Является членом НДП «Нур Отан».