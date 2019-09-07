Болат Жамишев вошел в совет директоров Усть-Каменогорской птицефабрики

Болат Жамишев вошел в совет директоров Усть-Каменогорской птицефабрикиСегодня, 08:00
В совет директоров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» вошел Болат Жамишев. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.
«Из совета директоров компании исключен Джон Клиффорд Рич», - говорится в сообщении биржи.
Жамишев Болат Бидахметович
родился 28 июня 1957 года. В 1981 году окончил Казахский
сельскохозяйственный институт, аспирантуру Казахского НИИ экономики и
организации АПК. Кандидат экономических наук.
В 1974 году – старший лаборант в Казахском научно-исследовательском институте МЭСХ.
1981-1984 годы – экономист совхоза «Балтабайский».
1987-1992
годы – научный сотрудник, ученый секретарь Казахского
научно-исследовательского института экономики и организации АПК.
1992-1993 годы – заместитель председателя исполкома конгресса предпринимателей Казахстана.
Государственную
службу начал в 1993 году в Национальном Банке Республики Казахстан в
должности заместителя директора Департамента исследований и статистики.
1997
год – назначен директором Национального пенсионного агентства
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
1997-1999 годы – вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
С
1999 года по 2001 год, а также с 2002 года по 2003 год – работал
вице-министром и первым вице-министром финансов Республики Казахстан.
2001-2002 годы – вице-министр внутренних дел Республики Казахстан.
2003-2004 годы - заместитель председателя Национального Банка Республики Казахстан.
2004-2006
годы - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций.
2006-2007 годы
– заместитель председателя правления Евразийского Банка Развития –
управляющий директор по проектной деятельности.
2007-2013 годы - министр финансов Республики Казахстан.
С
6 ноября 2013 года по 6 августа 2014 года - министр регионального
развития Республики Казахстан, переназначен 4 апреля 2014 года.
С августа 2014 года - председатель правления АО «Банк развития Казахстана».
Награжден
орденами «рмет» и «Парасат», юбилейными медалями, нагрудным знаком МФ
РК «аржы ызметіні здігі». Является членом НДП «Нур Отан».