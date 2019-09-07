Новости / Государство

Болат Жамишев вошел в совет директоров Усть-Каменогорской птицефабрики

Сегодня, 08:00
Болат Жамишев вошел в совет директоров Усть-Каменогорской птицефабрики


В совет директоров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» вошел Болат Жамишев. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.

«Из совета директоров компании исключен Джон Клиффорд Рич», - говорится в сообщении биржи.

Жамишев Болат Бидахметович
родился 28 июня 1957 года. В 1981 году окончил Казахский
сельскохозяйственный институт, аспирантуру Казахского НИИ экономики и
организации АПК. Кандидат экономических наук.

В 1974 году – старший лаборант в Казахском научно-исследовательском институте МЭСХ.

1981-1984 годы – экономист совхоза «Балтабайский».

1987-1992
годы – научный сотрудник, ученый секретарь Казахского
научно-исследовательского института экономики и организации АПК.

1992-1993 годы – заместитель председателя исполкома конгресса предпринимателей Казахстана.

Государственную
службу начал в 1993 году в Национальном Банке Республики Казахстан в
должности заместителя директора Департамента исследований и статистики.

1997
год – назначен директором Национального пенсионного агентства
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

1997-1999 годы – вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С
1999 года по 2001 год, а также с 2002 года по 2003 год – работал
вице-министром и первым вице-министром финансов Республики Казахстан.

2001-2002 годы – вице-министр внутренних дел Республики Казахстан.

2003-2004 годы - заместитель председателя Национального Банка Республики Казахстан.

2004-2006
годы - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций.

2006-2007 годы
– заместитель председателя правления Евразийского Банка Развития –
управляющий директор по проектной деятельности.

2007-2013 годы - министр финансов Республики Казахстан.

С
6 ноября 2013 года по 6 августа 2014 года - министр регионального
развития Республики Казахстан, переназначен 4 апреля 2014 года.

С августа 2014 года - председатель правления АО «Банк развития Казахстана».

Награжден
орденами «рмет» и «Парасат», юбилейными медалями, нагрудным знаком МФ
РК «аржы ызметіні здігі». Является членом НДП «Нур Отан».

  • Просмотров: 66
Похожие материалы
  • Бакытжан Сагинтаев остается руководителем Администрации Президента Бакытжан Сагинтаев остается руководителем Администрации Президента
  • Бауыржан Омаров назначен советником Президента Бауыржан Омаров назначен советником Президента
  • Ардак Тенгебаев получил новую должность Ардак Тенгебаев получил новую должность
  • Аскар Жумагалиев стал министром оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев стал министром оборонной и аэрокосмической промышленности
  • Анвар Сайденов вошел в совет директоров Банка развития Казахстана Анвар Сайденов вошел в совет директоров Банка развития Казахстана
    • Отзывы читателей
    Болат Жамишев вошел в совет директоров Усть-Каменогорской птицефабрики Болат Жамишев вошел в совет директоров Усть-Каменогорской птицефабрики Государство Сегодня, 08:00
    Аскар Елемесов возглавил филиал АКРА в Казахстане Аскар Елемесов возглавил филиал АКРА в Казахстане Государство Сегодня, 07:53
    «Соломоново решение» для румынского актива КМГ «Соломоново решение» для румынского актива КМГ Государство Сегодня, 07:50
    Бакытжан Сагинтаев рассказал о поддержке предпринимательства Бакытжан Сагинтаев рассказал о поддержке предпринимательства Государство Сегодня, 07:37
    ExxonMobil уходит из Норвегии ExxonMobil уходит из Норвегии Государство Сегодня, 07:36
    Disney превзошла другие студии по сборам в США и Канаде Disney превзошла другие студии по сборам в США и Канаде Государство 4-09-2019, 07:56
    KEGOC намерена сохранить семейный тип корпоративной культуры KEGOC намерена сохранить семейный тип корпоративной культуры Государство 4-09-2019, 07:53
    10 индустриальных зон создадут в Наурызбайском районе Алматы 10 индустриальных зон создадут в Наурызбайском районе Алматы Государство 4-09-2019, 07:50
    ForteBank стал официальным банком хоккейного клуба «Барыс» ForteBank стал официальным банком хоккейного клуба «Барыс» Государство 4-09-2019, 07:45
    Huawei планирует выделять более $300 млн на финансирование университетов Huawei планирует выделять более $300 млн на финансирование университетов Государство 4-09-2019, 07:42
    Toyota приостановит работу своего завода в Великобритании Toyota приостановит работу своего завода в Великобритании Государство 1-09-2019, 07:59
    S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта» S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта» Государство 1-09-2019, 07:55
    Didi получила разрешение на испытания беспилотных такси в Шанхае Didi получила разрешение на испытания беспилотных такси в Шанхае Государство 1-09-2019, 07:52
    Saudi Aramco рассматривает Токио в качестве площадки для IPO Saudi Aramco рассматривает Токио в качестве площадки для IPO Государство 1-09-2019, 07:37
    Tesla запустила собственный страховой проект Tesla запустила собственный страховой проект Государство 1-09-2019, 07:37
    Apple извинилась за прослушивание разговоров клиентов с Siri Apple извинилась за прослушивание разговоров клиентов с Siri Государство 31-08-2019, 07:57
    Fitch присвоило Samruk-Kazyna Construction рейтинг «BB+» Fitch присвоило Samruk-Kazyna Construction рейтинг «BB+» Государство 31-08-2019, 07:48
    Huawei демонстрирует уверенный рост в мире и Казахстане Huawei демонстрирует уверенный рост в мире и Казахстане Государство 31-08-2019, 07:40
    Google переводит производство смартфонов во Вьетнам Google переводит производство смартфонов во Вьетнам Государство 31-08-2019, 07:35
    Google раскрыл беспрецедентную хакерскую атаку на iPhone Google раскрыл беспрецедентную хакерскую атаку на iPhone Государство 31-08-2019, 07:34