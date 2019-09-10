Базовая ставка повышена до 9,25%

10-09-2019, 07:37

Национальный Банк Республики Казахстан принял решение о повышении базовой ставки на 25 б.п. до 9,25% годовых, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Фактическая инфляция складывается выше ожиданий и достигла 5,5% по итогам августа. Проинфляционное давление, вызванное расширением потребительского спроса, возросло по сравнению с предыдущим прогнозом, что подталкивает инфляцию к верхней границе целевого коридора на уровне 5,7%-5,8% к концу 2019 года. На прогнозном среднесрочном горизонте в 2020 году инфляция ожидается внутри целевого коридора 4-6% с некоторым замедлением. Экономический рост за 7 месяцев 2019 года сложился выше прогноза Национального Банка на уровне 4,2%, что создает проинфляционное давление в экономике», - говорится в сообщении Нацбанка.

Для достижения заявленных ориентиров по инфляции Нацбанк дальнейшие решения по базовой ставке будет принимать с учетом соответствия складывающейся и прогнозируемой динамики инфляции относительно целевого коридора, реализации рисков со стороны внутреннего спроса, роста импорта и ситуации в мировой экономике.

Годовая инфляция в августе 2019 года сложилась на уровне 5,5%. Основной вклад в инфляцию продолжают вносить продовольственные товары, годовой рост цен на которые составил 9% (5,1% в декабре 2018 года). На фоне повышения внешнего спроса и снижения внутреннего предложения выросли цены на мясо, хлебобулочные изделия и крупы. Годовой рост цен по данным группам составил 12,8% и 12,6% соответственно.

Цены на непродовольственные товары демонстрируют умеренные темпы роста 5,7% в годовом выражении (6,4% в декабре 2018 года). Общий рост цен всей группы ограничивается снижением стоимости бензина (на 5,2% в годовом выражении) и стабильностью цен на дизельное топливо.

Динамика цен на платные услуги сохранилась на историческом минимуме 0,8% в годовом выражении (4,5% в декабре 2018 года). Наблюдается снижение инфляции нерегулируемых услуг, что связано с сокращением производственных затрат на фоне снижения коммунальных расходов и стоимости бензина.

Инфляционные ожидания населения в августе текущего года снизились. По данным опроса населения, 60% респондентов ожидают сохранения или снижения текущего уровня инфляции в течение следующих 12 месяцев. Респонденты оценивают, что на горизонте ближайших 12 месяцев инфляция составит 5,3%.

Годовая инфляция на среднесрочном горизонте будет формироваться в пределах целевого коридора. Тем не менее, в краткосрочной перспективе ожидается ее повышение в результате роста потребительского спроса, ускорения роста цен на отдельные продовольственные товары, а также исчерпания в первом квартале 2020 года эффекта от снижения тарифов на регулируемые услуги, что в совокупности создает риски для выхода инфляции за пределы верхней границы целевого коридора.

Расширяющийся внутренний спрос остается основным фактором инфляции. Рост реальных денежных доходов населения в январе-июне 2019 года составил 5,1%. Реальная заработная плата во втором квартале текущего года ускорилась до 8,9%. Рост показателя наблюдался во всех секторах экономики. Расширение потребительского спроса поддерживается увеличением бюджетных расходов на социальную поддержку, заработную плату и сохранением роста потребительского кредитования на 24,1% в годовом выражении в июле текущего года. Наблюдается рост оборота розничной торговли на 5,4% за январь-июль 2019 года. Потребительский импорт за 1 полугодие текущего года вырос на 4,8%. Основной вклад наблюдается в части импорта непродовольственных товаров, который повысился на 7,3%.

Рост внутренней экономической активности сохраняется выше ожиданий Национального Банка. В январе-июле текущего года краткосрочный экономический индикатор увеличился на 4,4%, в том числе в строительстве на 11,5%, торговле – на 7,5%, транспорте – 5,4%, сельском хозяйстве – 3,5%, обрабатывающей и горнодобывающей промышленностях – на 3,2% и 2,4%, соответственно. Такая динамика подкрепляется расширением инвестиций, которые за январь-август 2019 года выросли на 11,3%. Спрос на импортируемые инвестиционные товары увеличился на 24,9% вследствие реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов (расширение ТШО, строительство газопровода «Сарыарка» и другие).

По оценке Национального Банка, в 2019 году экономический рост Казахстана составит 3,8%. В среднесрочной перспективе темпы роста экономики Казахстана немного замедлятся, но будут оставаться на относительно высоких значениях – 3,5% в 2020 году. В краткосрочной перспективе основными драйверами станут расширяющееся потребление домашних хозяйств и рост инвестиционной активности. Последующее замедление экономического роста прогнозируется в результате ослабления эффекта фискальных стимулов и снижения динамики чистого экспорта.

На фоне роста потребительского и инвестиционного спроса разрыв выпуска, т.е. разница между фактическим и потенциальным объемом ВВП, на прогнозном горизонте будет находиться в положительной зоне, сигнализируя о наличии проинфляционного давления в экономике.

Факторы внешнего сектора будут оказывать негативное влияние на внутренние цены. Цены на нефть в текущем году снизились. С начала года средний уровень цен составил 65 долл. США за баррель нефти марки BRENT (72 долл. США за баррель нефти марки BRENT в 2018 году). В последние месяцы наблюдается усиление волатильности цен на нефть. Начиная с середины июля 2019 года, мировые цены на нефть стали падать ввиду слабого спроса и высоких объемов добычи в США, что в совокупности привело к росту мировых запасов нефти.

Индекс продовольственных цен ФАО с начала текущего года вырос на 5,1% в результате роста потребления и ожидаемого сокращения запасов отдельных видов продовольствия. В частности, с начала года существенно выросли мировые цены на мясо (11%) и хлебобулочные изделия (14%). Рост мировых цен на продовольствие не компенсируется в полной мере замедлением инфляции в странах – торговых партнерах Казахстана.

Внешние монетарные условия смягчились в результате снижения центральными банками своих ключевых ставок, изменения риторики в отношении будущей траектории ставок, а также мер по стимулированию экономики.

Внешними факторами повышения прогнозной траектории инфляции являются неразрешенные разногласия в торговой политике между ведущими экономиками мира и, как следствие, усиление торговых войн и замедление мировой экономики, что снижает спрос на казахстанский экспорт.

Повышение базовой ставки будет способствовать росту привлекательности тенговых активов и позволит снизить риск роста уровня инфляции через удорожание импорта.

Текущие денежно-кредитные условия оцениваются как нейтральные. Уровень базовой ставки в реальном выражении (с учетом ожидаемой инфляции до конца прогнозного горизонта) сохраняется в пределах целевых параметров 3,0-3,5%.

Дальнейшие решения Национального Банка по базовой ставке будут приниматься с учетом соответствия складывающейся и прогнозируемой динамики инфляции относительно целевого коридора 4-6% на 2019-2020 годы, динамики рисков со стороны внутренней экономики и ситуации на мировом рынке.

В целях повышения транспарентности и улучшения коммуникационной стратегии Национальный Банк будет размещать на официальном сайте Национального Банка Заявление Председателя о базовой ставке, через неделю будет размещен «Обзор инфляции», который содержит подробный анализ основных макроэкономических факторов, влияющих на инфляцию, и прогноз макроэкономических параметров в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В течение двух последующих недель будут проводиться более широкое освещение результатов прогнозного раунда, в том числе встречи с экспертным сообществом.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 28 октября 2019 года в 15:00 по времени г.Нур-Султан.