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Батыржан Байжуманов стал заместителем акима Алматинской области

Вчера, 07:35
Батыржан Байжуманов стал заместителем акима Алматинской области


Батыржан Байжуманов назначен заместителем акима Алматинской области, такое распоряжение подписал аким Амандык Баталов, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе акимата.
Акан Абдуалиев освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.


Батыржан Байжуманов стал заместителем акима Алматинской области

У Умирзака Шукеева новые заместители

Батыржан Кулаймергенович Байжуманов родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, Казахский национальный педагогический университет по специальностям – ученый агроном, менеджер государственного управления. В 2008 году прошел обучение по программе «Децентрализация» в Университете Дьюка (США).

Трудовой путь начал в 1999 году, работал в бизнес-структурах Алматы.

В разные годы работал в Министерстве сельского хозяйства РК, старшим специалистом, экспертом Канцелярии Премьер-Министра РК, главным экспертом, консультантом Канцелярии Президента РК, инспектором, государственным инспектором Администрации Президента РК, заместителем председателя правления АО «КазАгроИнновация», затем председателем правления АО «Национальный аграрный научно-образовательный центр».

С 2017 по 2019 год — руководитель аппарата акима Алматинской области.

С сентября 2019 года - заместитель акима Алматинской области.

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