FlyArystan откроет авиационную базу в Актобе

16-09-2019, 07:52

Казахстанский лоукостер FlyArystan будет базироваться еще в одном региональном городе Казахстана – Актобе уже со второго квартала 2020 года, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе компании.



Актобе станет четвертой авиационной базой FlyArystan после Алматы, Нур-Султана и Караганды.

«Отныне актюбинцам не придется путешествовать через Алматы или Нур-Султан, чтобы добраться до конечного пункта назначения. Теперь благодаря FlyArystan местные жители смогут ежедневно и напрямую летать из точки А в точку Б по доступным ценам, сэкономив при этом свое драгоценное время. Благодаря двум самолетам, которые будут базироваться в этом замечательном городе, мы сможем осуществлять до 10-12 беспосадочных маршрутов», - сказал президент и главный исполнительный директор «Эйр Астана» Питер Фостер.

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На новой авиационной базе будет создано приблизительно 100-120 рабочих мест. Новые рабочие места появятся не только в авиакомпании, но и других сферах – туризме, ресторанном, торгово-развлекательном бизнесе и т. д.

Аким Актюбинской области Уразалин Ондасын считает международный аэропорт Актобе крайне привлекательным, так как регион граничит с двумя соседними странами, а также шестью областями Казахстана. Это является основополагающим фактором в вопросе развития местного туризма, значительный прирост которого наблюдается в последние годы.

«Если только в прошлом году было привлечено около 3 млрд тенге инвестиций для развития туристических проектов на территории Актюбинской области, в этом году цифра выросла на 300%. Поэтому мы возлагаем большие надежды на доступные широкую маршрутную сеть и доступные тарифы FlyArystan и надеемся на двустороннее взаимовыгодное сотрудничество», - сказал глава Актюбинской области.

Свою операционную деятельность первая бюджетная авиакомпания начала с двух 180-местных самолетов Airbus A320 в Алматы. До 2020 года лоукостер планирует расширить свой флот до 10 самолетов.