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FlyArystan ищет базовый причал

Вчера, 07:40
FlyArystan ищет базовый причал


FlyArystan выберет аэропорт, который станет базовым воздушным причалом, и именно там будут размещены два лайнера Airbus А320, инженерно-техническая база и летный состав. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Первый казахстанский лоукостер FlyArystan объявил об открытом конкурсе среди аэропортов Казахстана, победитель которого получит ежегодный пассажиропоток до миллиона человек в год, а также возможность открытия новых авиасообщений до 8-10 направлений по внутренним и международным рейсам. Принять участие в конкурсе смогут 18 аэропортов крупных и малых городов Казахстана, согласно условиям которого должны предоставить наилучшее коммерческое предложение до конца мая текущего года», – говорится в сообщении.

Город-победитель сможет создать сотни рабочих мест непосредственно в самом аэропорту, получит возможность развивать местный туризм, инфраструктуру и другие сопутствующие виды деятельности, отметили в компании.

Рассмотрение заявок и объявление победителя конкурса запланировано на II квартал. Начало работы на базе аэропорта-победителя стартует в этом году, в то время как дополнительные услуги пассажирам будут предоставлены c конца 2019 начала 2020 года.

Отметим, к 2022 году планируется увеличение авиапарка FlyArystan до 15 воздушных судов, которые будут базироваться в разных городах Республики Казахстан.

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