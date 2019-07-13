FlyArystan намерена увеличить авиапарк до 15 воздушных судов

13-07-2019, 07:46

Авиаперевозчик FlyArystan к 2022 году планирует увеличить авиапарк до минимум 15

воздушных судов, которые будут базироваться в разных городах Республики

Казахстан. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в компании.



За два месяца операционной деятельности FlyArystan перевезла 127 тысяч пассажиров, из них 70 тысяч в июне.

Больше всего пассажиров было перевезено по маршруту Алматы-Нур-Султан-Алматы, 40 тысяч человек, или 33% от общего количество перевезенных пассажиров.

По маршрутам из Алматы в Уральск, Караганду и Тараз было перевезено не менее 20 тысяч пассажиров по каждому направлению, а в Павлодар и Шымкент - 10 тысяч пассажиров, полеты в которые стартовали 30 мая. Всего борта лоукостера совершили 729 рейсов, своевременность которых достигла 91%, а коэффициент загрузки воздушных судов превысил 94%.

Вместе с тем общее количество проданных билетов по сегодняшний день перевалило 220 тысяч. Важно отметить, что 40% билетов приобретены пассажирами на будущие перелеты, вплоть до 26 октября текущего года.

По данным Международного аэропорта Алматы, после начала операционной деятельности FlyArystan пассажиропоток на внутренних рейсах воздушной гавани в мае увеличился на 7%, в то время как в июне прирост составил 31% в сравнении с аналогичными периодами прошлого года, большая часть которой пересела в самолеты из наземных видов транспорта. Стоит отметить, что 15% пассажиров FlyArystan – это дети в возрасте от 0 до 15 лет. Количество пожилых пассажиров в мае и июне перевалило 10 тысяч человек, большинство из которых совершают перелеты по направлению Алматы-Нур-Султан-Алматы.

Высокий спрос на рейсы первого казахстанского лоукостера наблюдается по всем направлениям маршрутной сети авиакомпании. Так, 60% билетов на июль были проданы еще до начала текущего месяца. В первую очередь это коснулось дешевых тарифов, которые пассажиры бронируют заблаговременно.

Более половины всех проданных билетов реализованы по минимальным ценам до 10 тысяч тенге на вылеты до октября. Например, в Тараз эта цифра составила 90%, в Шымкент - 60%, в Караганду - 55%, а в столицу количество дешевых билетов до 10 тысяч тенге составили 40% от всех проданных.

«Летний период на рынке авиации - это сезон очень высокого спроса на авиаперелеты, превышающий предложение в разы. Надеемся, что с увеличением воздушного флота у нас будет больше возможностей предоставлять доступные перелеты. Самые минимальные тарифы доступны на перелеты в сентябре, рекомендуем успеть забронировать уже сейчас на нашем сайте www.flyarystan.com», - отметила директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

Напоминаем, что во флоте авиакомпании 2 воздушных судна Airbus A320, которые осуществляют ежедневные перелеты из Алматы в Тараз, Караганду, Уральск, Шымкент, Павлодар и обратно, в то время как по направлению Алматы-Нур-Султан-Алматы современные авиалайнеры летают дважды в день. В данный момент продажа билетов на перелеты до 26 октября включительно доступна на сайте flyarystan.com.

Бюджетная авиакомпания FlyArystan – подразделение "Эйр Астаны", базирующейся в Алматы и удостоенной рейтинга 4-хзвездочной авиакомпании за качество обслуживания, а также награды «Лучшая авиакомпания Центральной Азии и Индии» по оценке Skytrax World Airline Awards.

Флот FlyArystan состоит из двух самолетов Airbus А320-232 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст которых 6 лет.