FlyArystan в первом квартале продала более 280 тысяч билетов

7-08-2019, 07:46

В первом квартале 2019 года казахстанский лоукостер FlyArystan реализовал более 280 тыс. билетов. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в компании.





Компания FlyArystan сообщает, что перевезла своего 200-тысячного пассажира. По результатам в первом квартале 2019 года отечественный лоукостер реализовал более 280 тыс. билетов, 71% из которых совершили свой перелет в период с мая по август, в то время как около 1/3 приобрели авиабилеты за несколько месяцев вперед. Таким образом, количество билетов стоимостью менее 10 тысячи тенге составило более половины от всех проданных. Стоит отметить, что в конце июля авиаперевозчик открыл продажу билетов на зимний период – перелеты до 28 марта 2020 года, 130 тысяч из которых пассажиры могут приобрести по минимальным ценам до 10 тысяч тенге на официальном сайте flyarystan.com.

«Авиаперевозчику удается осуществлять до 14 рейсов за один день, и это на двух воздушных судах Airbus A320. После увеличения флота FlyArystan до 4 самолетов в четвертом квартале текущего года мы планируем расширить маршрутную сеть компании», – отметила директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

Она также добавила, что за 3 месяца коэффициент загрузки пассажирских кресел составил 94%. В то время как 93% из 1167 регулярных рейсов авиакомпании выполнены точно по расписанию.

Напоминаем, что первая казахстанская бюджетная авиакомпания FlyArystan осуществила свой первый рейс 1 мая 2019 года из Алматы в Нур-Султан. После чего открыла перелеты из Алматы в Тараз, Караганду, Уральск, Шымкент, Павлодар и обратно.