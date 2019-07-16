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Facebook не запустит Libra без одобрения регуляторов

Вчера, 07:40
Facebook не запустит Libra без одобрения регуляторов


Facebook не запустит криптовалюту Libra, пока интересы регуляторов не будут полностью учтены, и компания не получит все необходимые разрешения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на топ-менеджера Facebook Дэвида Маркуса, который курирует проект, сообщает vc.ru.


Facebook не запустит Libra без одобрения регуляторов

Почему игнорировать крипту больше не получится
По его словам, Libra не будет конкурировать с национальными валютами и не станет мешать центробанкам в денежно-кредитной политике. Однако Facebook всё ещё рассчитывает запустить криптовалюту в 2020 году. Дэвид Маркус сделал это заявление в преддверии слушаний по проекту Libra в Конгрессе США.

Facebook представила Libra и кошелёк для использования криптовалюты Calibra в июне 2019 года. Запуск криптовалюты запланирован на первую половину 2020 года.

Помимо Facebook, развитием проекта займутся Mastercard, Visa, Spotify, PayPal и другие финансовые и технологические компании. По данным The New York Times, часть партнёров подписали только не обязывающие соглашения с соцсетью, поскольку обеспокоены возможными проблемами с регуляторами.

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