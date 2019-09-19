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Moody’s: Казахстан после AQR может оказать поддержку банкам на 400-600 млрд тенге

Вчера, 07:46
Moody’s: Казахстан после AQR может оказать поддержку банкам на 400-600 млрд тенге


Правительство Казахстана, скорее всего, запустит программу государственной поддержки финансового сектора после оценки качества активов (AQR, Asset Quality Review) банков страны, считает ведущий аналитик агентства Moody’s по банковскому сектору Казахстана Владлен Кузнецов, сообщает Интерфакс-Казахстан.

«Я не исключаю, что со стороны государства будут приняты определенные меры. Потому что маловероятно, что Национальный банк просто объявит величину проблемных кредитов и уровень недостаточности капитала без последующих мер по реабилитации банковского сектора», - сказал Кузнецов на конференции Moody's в Алматы в среду.

«Конечно, будут предложены меры по улучшению ситуации, в том числе в виде финансовой поддержки. Мы ожидаем, что будет выработана программа по оздоровлению сектора», - добавил он.


Moody’s: Казахстан после AQR может оказать поддержку банкам на 400-600 млрд тенге

Нацбанк не ожидает «шоковых ситуаций» после AQR

По оценкам Moody's, банковскому сектору может потребоваться до 400-600 млрд тенге.

«Но это оценки на основе нашей методологии, по результатам AQR может получиться другая сумма, так как она может быть основана на других критериях оценки», - отметил Владлен Кузнецов.

Moody’s ожидает, что господдержка будет оказана крупным банкам.

«Банковский сектор, наверное, сам сможет восполнить недостающие 400-600 млрд тенге, но по прошествии нескольких лет. Вместе с тем на данный момент стоит задача как можно скорее оздоровить банковский сектор», - заключил аналитик Moody’s.

Как известно, Нацбанк приступил к оценке качества активов 1 августа и планирует завершить ее в конце ноября - начале декабря текущего года. Проверкой охвачены 14 банков страны.

Банковский сектор Казахстана представлен 28 банками.

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