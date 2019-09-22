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Аскар Мамин ознакомился с реализацией госпрограмм в Алматинской области

Вчера, 07:41
Аскар Мамин ознакомился с реализацией госпрограмм в Алматинской области


Премьер-Министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Алматинскую область, где ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов в рамках госпрограмм «Нрлы жол», «Нрлы жер», ГПИИР, инициированных Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, а также исполнением поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию экономики региона. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра.

В Енбекшиказахском районе Алматинской области Глава Правительства ознакомился с развитием проектов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции — яблоневыми садами экспортоориентированного ТОО «Amal Bio», опытным полем по выращиванию кукурузы и цифровой молочно-товарной фермой АО АПК «Адал», имеющей значительный экспортный потенциал.

Аскар Мамин ознакомился с реализацией госпрограмм в Алматинской области

В Жамбылском районе Глава Правительства посетил мясокомбинат ТОО «EmpireFood», Карасайском районе — завод кондитерских изделий ТОО «Хамле».

Аскар Мамин ознакомился с реализацией госпрограмм в Алматинской области

В январе-августе 2019 года объем инвестиций в основной капитал Алматинской области составил 305,3 млрд тенге или 103,3% к соответствующему периоду прошлого года. Рост обеспечен за счет реализации проектов Карты индустриализации, программ «Нрлы жол», «Нрлы жер», проведения работ по газификации, строительства цементного завода «Alacem», ВЭС «Сарыбулак 2», завода по производству смазочных материалов «Лукойл».

В рамках ГПИИР и Карты индустриализации в 2019 году запланирована реализация 11 проектов на сумму 61,9 млрд тенге с созданием 1214 рабочих мест, из них крупные: ТОО «Агрокомплекс Жетысу Мажико» (строительство производственного комплекса масложировой продукции и комбикормов) и мясоперерабатывающий комплекс «Meat Processing and Service».

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