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Аскар Мамин принял участие в открытии завода по производству масел

Вчера, 07:48
Аскар Мамин принял участие в открытии завода по производству масел


В ходе рабочей поездки в Алматинскую область премьер-министр Аскар Мамин совместно с президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым принял участие в церемонии открытия в Илийском районе завода по производству смазочных материалов ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия», пишет primeminister.kz.

В приветственном слове глава правительства отметил, что открытие в Казахстане завода компании «Лукойл», к настоящему времени инвестировавшей в углеводородный сектор страны 9,5 млрд долларов, соответствует текущему вектору развития нефтегазовой отрасли страны, а именно – переходу от сырьевой направленности к выпуску продукции глубокой переработки.


Аскар Мамин принял участие в открытии завода по производству масел

Казахстан теряет экспортные позиции

Мощность завода – 100 тыс. тонн продукции в год – свыше 800 наименований масел. Производство рассчитано на обеспечение смазочными маслами внутреннего рынка Казахстана и стран Центральной Азии, а также Китая, Афганистана и Монголии. Оптимизировать логистические процессы позволяет расположенная в непосредственной близости от завода транспортная магистраль «Западная Европа – Западный Китай».

Общий объем инвестиций в строительство и оснащение предприятия составил 94 млн долларов. Проект реализован в строгом соответствии с требованиями законодательства РК и нормами международного права в области промышленной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды.

В присутствии премьер-министра между ПАО «Лукойл» и АО «НК «КазМунайГаз» подписано соглашение «О совместных исследованиях участков на территории Республики Казахстан».

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