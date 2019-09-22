Аскар Мамин принял участие в открытии завода по производству масел

Вчера, 07:48

В ходе рабочей поездки в Алматинскую область премьер-министр Аскар Мамин совместно с президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым принял участие в церемонии открытия в Илийском районе завода по производству смазочных материалов ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия», пишет primeminister.kz.



В приветственном слове глава правительства отметил, что открытие в Казахстане завода компании «Лукойл», к настоящему времени инвестировавшей в углеводородный сектор страны 9,5 млрд долларов, соответствует текущему вектору развития нефтегазовой отрасли страны, а именно – переходу от сырьевой направленности к выпуску продукции глубокой переработки.

Казахстан теряет экспортные позиции

Мощность завода – 100 тыс. тонн продукции в год – свыше 800 наименований масел. Производство рассчитано на обеспечение смазочными маслами внутреннего рынка Казахстана и стран Центральной Азии, а также Китая, Афганистана и Монголии. Оптимизировать логистические процессы позволяет расположенная в непосредственной близости от завода транспортная магистраль «Западная Европа – Западный Китай».

Общий объем инвестиций в строительство и оснащение предприятия составил 94 млн долларов. Проект реализован в строгом соответствии с требованиями законодательства РК и нормами международного права в области промышленной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды.

В присутствии премьер-министра между ПАО «Лукойл» и АО «НК «КазМунайГаз» подписано соглашение «О совместных исследованиях участков на территории Республики Казахстан».