США и Китай рассказали о прогрессе в торговых переговорах

Вчера, 08:08

США согласились приостановить очередное повышение тарифов на китайские товары, ожидавшееся на следующей неделе, после двухдневных переговоров в Вашингтоне. Стороны объявили о прогрессе в переговорах, которые должны остановить торговую войну, сообщает Rosbalt.

Президент США Дональд Трамп заявил, что участники переговоров подошли к «очень существенной первой фазе» сделки, которая будет включать увеличение закупок американской сельскохозяйственной продукции и решение проблем, связанных с интеллектуальной собственностью, валютным регулированием и финансовыми услугами. По словам Трампа, может потребоваться до пяти недель, чтобы подготовить соглашение. Он признал, что сделка может сорваться, но выразил надежду, что этого не произойдет.

У сторон переговоров есть «фундаментальное понимание» по ключевым вопросам, сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Президент США сказал, что обе стороны очень близки к прекращению торгового спора. Глава китайской делегации был более сдержан. «Мы добились существенного прогресса во многих областях. Мы рады этому. Мы будем продолжать прилагать усилия», — сказал он.

Американский президент также заявил, что может подписать соглашение с китайским лидером Си Цзиньпинем на саммите АТЭС в Чили в ноябре.

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США собирались повысить пошлины на некоторые китайские товары уже в следующий вторник. Речь шла о том о повышении тарифов с 25% до 30% на товары стоимостью $250 млрд. Мнучин сказал, что Трамп согласился не повышать их.

Трамп похвалил Китай за намерение покупать американскую сельскохозяйственную продукцию на $50 млрд, но пока не снижает пошлины на товары из Китая на сотни миллиардов долларов, и его заявление об успехах в переговорах с Китаем вызвало некоторый скептицизм, передает Reuters.