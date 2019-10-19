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КНБ РК: 14 казахстанцам предъявлены обвинения в терроризме

Вчера, 08:03
КНБ РК: 14 казахстанцам предъявлены обвинения в терроризме


Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении 14 граждан, которые по версии следствия в условиях Сирии состояли в отряде ДАИШ, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Им предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности, вербовке и пропаганде терроризма, а также совершении иных тяжких преступлений. Материалы уголовного дела переданы в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана», - пояснили в КНБ.


КНБ РК: 14 казахстанцам предъявлены обвинения в терроризме

В столице задержаны члены преступной группы

В комитете отметили, что совместно с государственными органами и иностранными партнерами в рамках операции «Жусан» из Сирии возвращены 595 казахстанских граждан, среди которых свыше 400 детей.

«10 мужчин и 5 женщин из числа возвращенных лиц уже осуждены к различным срокам лишения свободы по факту участия в деятельности международной террористической организации ДАИШ, которая запрещена в Казахстане», - указывается в сообщении.

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