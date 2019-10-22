Как банки очищают свои портфели от токсичных займов

22-10-2019, 08:03

По последним данным Национального банка РК, доля проблемных кредитов в банковском секторе не превышает 9,5%. Между тем, в некоторых банках доля токсичных займов стремится к 20%. Мы проанализировали отчетности банков, чтобы выяснить, сколько кредитов они списали в прошлом году и за какую комиссию коллекторы выкупают корпоративные ссудные портфели.

Запущенная в августе процедура оценки активов 14 крупнейших БВУ (AQR) не завершилась. Пока можно оперировать официальными данными Нацбанка, судя по которым, в First Heartland Jsan Bank доля токсичных кредитов 44,5%, ДБ НБ Пакистана в Казахстане – 26,2%, AsiaCredit Bank – 19,4%, Capital Bank Kazakhstan – 17,27%.

Цеснабанк продал также портфель по автокредитам

Впрочем, проблемы Цеснабанка, который летом этого года объединился с First Heartland Bank и теперь называется First Heartland Jsan Bank, были озвучены в прошлом году. В сентябре 2018-го Цеснабанк и Фонд проблемных кредитов (ФПК) подписали договор купли-продажи проблемных кредитов на сумму 450 млрд тенге (на тот момент это 24,9% кредитного портфеля банка). В основном этот портфель состоял из займов аграриям. Эту сумму ФПК привлек на Казахстанской фондовой бирже через выпуск 10-летних облигаций по ставке 9% годовых.

В аудированной отчетности банка за 2018 год было указано, что эта сделка проходила в рамках «утвержденного Правительством РК совместно с Нацбанком механизма оздоровления аграрного сектора и повышения устойчивости группы». То есть, по сути, регулятор спасал не только Цеснабанк, но как бы и аграриев.

Кстати, если основываться на данных той же отчетности, в 2018 году тогда еще Цеснабанк продал и портфель токсичных автокредитов. Размер этого портфеля составлял 24,9 млрд тенге и был продан за 26,5 млрд тенге третьим сторонам. В 2017 году был продан портфель автокредитов в размере 37,7 млрд тенге по цене 40,7 млрд тенге. «По первой сделке банк предоставил обязательство на обратную покупку отдельных кредитов в период от шести до восьми месяцев после продажи по номинальной стоимости, если заем является просроченным в течение более 30 календарных дней. Группа определила, что практически все риски и выгоды переданы приобретателям активов, и признание портфеля кредитов было прекращено», – говорится в отчетности банка.

Сколько банки платят коллекторам

Если основываться на данных отчетности финрегулятора, то остальные БВУ, которые, так же как и First Heartland Jsan Bank, входят в топ-10 банков по активам, чувствуют себя вполне комфортно. Например, в Народном банке доля плохих кредитов не превышает 8,8%. Если основываться на аудированной отчетности банка за прошлый год, в 2017 и 2018 годах он списал займы в сумме 103,4 млрд тенге и 33,6 млрд тенге соответственно, сохранив права требования по займу для налоговых целей, которые не являются объектом налогообложения.

Основываясь на той же отчетности банка, отметим, что в прошлом году он потратил на комиссии коллекторам 459 млн тенге, в 2017-м – на 34,2% меньше (342 млн тенге). Между тем, если проанализировать административные расходы банка, то по отношению к ним затраты на комиссии коллекторам выглядят незначительными. Если в 2017 году доля таких расходов составляла 2,6%, то в 2018-м – 1,04%.

Впрочем, у банка также есть «дочка», которая занимается реабилитацией проблемных активов. В банке рассказали, что за год (по сравнению с июлем 2018 года) портфель организации по управлению сомнительными активами (ОУСА) банка – ТОО «Халык Проект» – увеличился на 18,7 млрд тенге. «Наибольшую долю в портфеле ОУСА занимают займы, которые ранее были выданы бизнесу – 99,5%. В залоговой структуре портфеля превалирует коммерческая недвижимость, включая склады и базы – 55%. Также среди залогов есть земельные участки – 30%, жилая недвижимость – 15%», – сообщил генеральный директор «Халык Проект» Галым Калмурзаев.



Кроме того, он рассказал, какие объекты реабилитируются ОУСА. «Наша структура проводит работу по завершению строительства жилого комплекса «Оркендеу» проектной площадью 35,6 тыс. кв. м. У проблемного заемщика не было возможности исполнить принятые на себя обязательства по завершению строительства комплекса и передаче дольщикам квартир. Для решения острого социального вопроса намечено завершить строительство комплекса за счет средств Народного банка, через «Халык Проект». В 2015-2016 с помощью ОУСА было завершено строительство жилых домов на определенных улицах. ОУСА выполнила свои обязательства по передаче жилых квартир дольщикам», – отметил Галым Калмурзаев.

На втором месте по активам среди БВУ после Народного банка – ДБ Сбербанка. В этом фининституте доля проблемных активов не превышает 6,9%. Далее следуют банки с долей токсичных займов от 7% – ForteBank, Kaspi bank, Банк ЦентрКредит, АТФБанк, Евразийский банк. У Ситибанка в графе «кредиты с просрочкой более 90 дней» прочерк.

Спрос на продажу розничных NPL вырос на 20%

Зачастую продажа займов коллекторам является наиболее выгодным способом очистить кредитный портфель. Причем этот механизм используют и организации, которые стремятся очистить свои балансы. В беседе с корреспондентом «Капитал.kz» в коллекторской компании рассказали, что банки крайне редко практикуют переуступку проблемных корпоративных кредитов.

«В основном это связано с нежеланием банков «за дешево» потерять свои залоги. Дело в том, что большинство корпоративных займов обеспечено залогами, как правило, это коммерческая недвижимость (заводы, производственные базы, бизнес-центры и т.д.). Поэтому банки занимают выжидательную позицию, ждут, когда ситуация на рынке недвижимости стабилизируется, чтобы с выгодой реализовать залоги. Преимущественно продажа (переуступка) проблемных кредитов практикуется банками по розничным кредитам. По нашей оценке, предложения БВУ о покупке у них таких займов за последние несколько лет увеличилась на 20%. Это связано с ростом неплательщиков по займам и желанием банков очистить свои портфели от токсичных ссуд», – уверен заместитель генерального директора коллекторской компании ТОО «COLLPART» Арман Калыков. К слову, организация не занимается взысканием задолженности в пользу банков и иных финансовых организаций, она работает с компаниями, у которых возникают проблемы с контрагентами.

Он также пояснил, что в настоящее время средний размер долга корпоративного должника в портфеле компании составляется 5-7 млн тенге. «По сравнению с 2015 годом этот показатель остался практически на прежнем уровне», – заметил Арман Калыков.



Собеседник также рассказал о комиссиях, которые взимаются коллекторами. «Если говорить о нашей компании, то по относительно новым займам (до года) в среднем комиссия составляет от 25-30%, по старым займам (свыше 3 лет) комиссия может достигать 50%. За последние 2-3 года комиссия компаний, занимающихся оказанием услуг по взысканию задолженности, увеличилас. Это связано с низким качеством портфеля (выросло число безнадежных долгов), сложнее стало взыскивать», – рассказывает Арман Калыков.

Потребуется около 1 трлн тенге для покрытия убытков по NPL

Между тем, несмотря на довольно низкий показатель по доле токсичных займов (9,5%), в агентстве S&P считают, что казахстанские банки продолжают использовать разные приемы, скрывающие фактические характеристики качества активов.

Например, один из таких приемов – банки выдают среднесрочные или долгосрочные кредиты с единовременным погашением в конце срока. «Поскольку долгосрочный кредит подлежит погашению только при истечении срока погашения, он не будет отражен в составе просроченных кредитов, несмотря на тот факт, что характеристики кредитоспособности заемщика могут ухудшиться задолго до наступления даты погашения», – считают в S&P.

Еще один из приемов, который используют банки, – рефинансирование кредитов, которые могут стать просроченными. «В некоторых случаях банки изменяют условия займов, выданных слабым заемщикам, которые в противном случае не смогут погасить их при наступлении первоначального срока погашения», – уверены аналитики.

Аналитики S&P считают, что банки отражают в отчетности начисленные проценты, объем которых превышает объем процентных платежей, полученных в денежной форме.

«Разница между объемом начисленных процентных платежей и процентных платежей, фактически полученных в денежной форме, является одним из наиболее наглядных показателей качества кредитного портфеля для банков. По оценкам S&P, казахстанские банки реально получают лишь около 70-75% начисленных процентов, отраженных в отчете о прибыли и убытках», – отмечают специалисты.

Подчеркнем, одна из основных целей оценки активов банков финрегулятором (AQR) – определение фактического качества активов банков, а также восстановление доверия клиентов и других лиц к банковскому сектору. Но в S&P считают, что достижение этих целей «может быть затруднительным».

Во-первых, по их мнению, оценка качества активов будет отражать данные только в определенный момент времени. «В то время как кредитоспособность и финансовое положение банков и их заемщиков, а также уровень проблемных кредитов на балансах продолжат изменяться. БВУ РК по-прежнему применяют агрессивную практику кредитования, а стандарты корпоративного управления в секторе слабее, чем в сопоставимых странах и регионах. Если эти основные факторы останутся без изменений, то это повлечет наращивание нового кредитного риска в банковском секторе», – уверены аналитики.

Они считают, что при выявлении проблем в процессе AQR Нацбанк может как реализовать новый пакет государственной поддержки, так и осуществить финансовое оздоровление с помощью нового собственника.

В S&P уверены, что резервы, сформированные многими банками, по-прежнему не полностью покрывают проблемные кредиты. «Средний показатель покрытия займов с характеристиками, соответствующими стадии 3 по МСФО 9, у казахстанских банков оставался на уровне около 50% по итогам 1-го полугодия 2019 года. Этот показатель существенно ниже показателей стран с аналогичным уровнем экономического риска. Отношение объема всех созданных резервов к объему проблемных активов также находится на более низком уровне, чем в сопоставимых странах. По оценкам аналитиков S&P, казахстанским банкам потребуется приблизительно 1 трлн тенге для полного покрытия потенциальных убытков по проблемным активам», – считают специалисты.

Они предполагают, что стабильность казахстанской банковской системы остается хрупкой. «Предполагаем более значительную диверсификацию прогнозов по рейтингам в будущем», – отметили в S&P.