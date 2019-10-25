В AsiaCredit Bank объяснили задержку платежей

Вчера, 07:57

В связи с тестированием информационных и платежных систем AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan, связанным с подготовкой к процессу планируемой интеграции банков, по техническим причинам, учитывая большие объемы платежей, в AsiaCredit Bank происходят задержки по исполнению поручений клиентов. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на банк.



В сообщении указывается, что исполнение платежных документов по юридическим и физическим лицам будет осуществляться в порядке очередности платежей.

«Данная ситуация сложилась из-за технического тестирования систем в рамках подготовки к процессу интеграции банков. В настоящее время операционная деятельность AsiaCredit Bank не остановлена, банком осуществляются платежные и переводные операции. Каждый клиент будет обслужен, и платеж будет проведен в порядке очереди. Мы работаем над разрешением сложившейся ситуации и просим наших клиентов сохранять спокойствие», - сообщает председатель правления AsiaCredit Bank Абдуррахман Зеки Арифиоглу.



В настоящее время акционером и руководством банка предприняты определенные меры, и в кратчайшие сроки ситуация стабилизируется.

Отмечается, что по состоянию на 1 октября 2019 года коэффициенты достаточности капитала AsiaCredit Bank превышают минимальные требования регулятора более чем в 2 раза и составляют: к1 = 21,5%, к1-2 = 21,5% и к2 = 21,5%. Коэффициент текущей ликвидности превышает минимальный порог, установленный регулятором, и составляет 0,371.

«Банк продолжает работать в штатном режиме», - уточнили в банке.



Напомним, в июле текущего года Национальный банк выдал разрешение Орифджану Шадиеву на приобретение статуса крупного участника Asia Credit Bank. 24 июля 2019 года Орифджан Шадиев стал единственным акционером АО «Asia Credit Bank». Также он является единственным акционером АО «Capital Bank Kazakhstan».

