В Казахстане запустили завод по производству тракторов «Кировец»

Вчера, 07:46

Премьер-Министр Аскар Мамин посетил Индустриальную зону «Костанай», где принял участие в торжественной церемонии открытия завода по производству энергонасыщенного трактора «Кировец» на базе Костанайского тракторного завода, сообщает primeminister.kz.



Проектная мощность предприятия – 700 единиц техники в год при постепенном доведении локализации до 50% к 2025 году (изготовление пластиковых элементов интрьера/экстерьера, с 2021 года - рукавов высокого давления, балластных грузов, с 2025 года - кабины, баков, несущей рамы, дисков, карданного вала, противовесов и др.). Общий объем инвестиций в проект, который реализуется в три этапа, составит 7,3 млрд тенге, планируется создание около 500 новых рабочих мест на производстве и 700 - в смежных отраслях.

«Казахстан ставит перед собой задачу по созданию высокотехнологичных производств сельскохозяйственной техники и комплектующих к ним. Сегодня мы запускаем производство легендарного трактора «Кировец». Новый завод обеспечит сельское хозяйство Казахстана качественной и надежной техникой «Кировец» отечественной сборки», - сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства отметил, что Казахстан заинтересован в расширении рынка сельскохозяйственной техники и ее дальнейшем экспорте, углублении процессов локализации и повышении уровня сервиса.



«Открытие в Казахстане современного производства энергоэффективных тракторов «Кировец» отвечает стратегии развития отечественного машиностроения. Старт данного проекта позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места, производить трактора для сельского хозяйства и сферы ЖКХ, увеличить локализацию и развить смежные отрасли промышленности», - сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства лично испытал первый произведенный в Казахстане трактор «Кировец».

В Казахстане продукция АО «ПТЗ» пользуется популярностью. Так, в период с 2014 по 2017 год в стране реализовано порядка 500 «Кировцев». По данным Министерства сельского хозяйства, ежегодная потребность в тракторах в РК составляет порядка 1600 единиц тракторов.

В рамках рабочей поездки Премьер-Министр также ознакомился с деятельностью крупных предприятий строительной и текстильной отрасли региона – домостроительного комбината ТОО «Костанай-МБИ» и производственного кооператива «Большевичка».

По итогам 9 месяцев объем промышленного производства в Костанайской области составил 862,8 млрд тенге (ИФО – 115,1%). Объемы в горнодобывающей промышленности – 373,4 млрд тенге (ИФО – 107,8%). В обрабатывающей промышленности объемы производства увеличились на 23,8% и составили 446,6 млрд тенге. Рост обеспечен за счет увеличения объемов в машиностроении на 95,9% (доля в обработке – 36,4%), металлургии на 28,3% (доля в обработке – 21,6%), а также в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, и легкой отрасли.