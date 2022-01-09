Несколько способов слушать музыку на андроид

9-01-2022, 23:54

Современный телефон заменил нам множество устройств и теперь с его помощью можно слушать музыку, расплачиваться за покупки, использовать как навигатор или удобный рабочий инструмент. В этой статье расскажем про несколько простых способов слушать музыку со смартфона Андроид.

Есть несколько способов слушать музыку на телефоне Андроид:

Скачать музыку через ПК и передать ее на смартфон Скачать музыку из Интернета сразу на смартфон Прослушивать музыку без скачивания с помощью онлайн-сервисов

Как слушать музыку, сохраненную на смартфоне

Чтобы слушать музыку на смартфоне, ее можно сохранить на ПК и передать на телефон. Сохранить музыку на компьютер можно разными способами, но самые удобные это скачивание с помощью торрента или простое сохранение треков из Интернета.

Будьте внимательны! Скачивая музыку из Интернета, существет опасность загрузить вирус. Не загружайте музыку из непроверенных источников и всегда используйте антивирусную программу.

После скачивания музыку нужно передать на смартфон. Самый простой и быстрый способ загрузить сразу много аудиофайлов на телефон это USB-кабель. Вам понадобится USB-кабель, лучше комплектный — тот, который используется для зарядки смартфона, а также компьютер.

Чтобы загрузить музыку на телефон, подключите смартфон к ПК с помощью USB-кабеля. Вы увидите, что смартфон начал заряжаться и определился компьютером. Если ПК сразу не предлагает открыть папку для просмотра файлов, то откройте «Компьютер» и вы увидите смартфон в списке подключенных устройств. Если смартфон используется вместе с картой памяти, то, скорее всего, она определится как отдельный носитель.

Теперь откройте папку в памяти смартфона (или на SD-карте), в которую вы хотели бы загрузить музыку и скопируйте туда аудиофайлы или папку с аудиофайлами. После завершения процесса, отключите смартфон от ПК.

Музыка скопирована на ваше устройство. Осталось только открыть любимый плеер и наслаждаться любимыми треками.

Как скачать музыку из Интернета на смартфон

Скачать аудиофайл на смартфон можно просто из Интернета. Для этого нужно, чтобы смартфон был подключен к Сети.

В поисковой строке браузера введите запрос «Скачать музыку» или название композиции, которую вы хотите загрузить. Запрос можно конкретизировать, указав желаемый битрейт аудиофайла.

Просмотрите результаты поиска и откройте сайт, наиболее удовлетворяющий ваши пожелания.

Если ресурс бесплатный, то выберите файл и нажмите «Скачать». Некоторые сайты просят регистрацию или оформление платной подписки.

Обратите внимание: скачивание из Интернета является наиболее небезопасным способом загрузки файлов. Рекомендуем пользоваться им с большой осторожностью. Не загружайте файлы с непроверенных ресурсов, если на сайте большое количество всплывающей рекламы или ваш антивирус выдает предупреждение. Скачивание файлов из Сети может привести к загрузке на устройство вируса!

Подробно о том, как проверить телефон на вирусы и какие признаки заражения устройства вредоносным ПО можно почитать на множестве интернет-ресурсов.

Как прослушивать музыку через потоковые онлайн-сервисы

Чтобы слушать музыку не обязательно скачивать ее на устройство. Можно слушать треки онлайн, используя специальные сервисы. В этом случае нужно, чтобы смартфон был подключен к Сети.

Музыкальные стриминговые сервисы удобны, позволяют буквально на ходу составлять плейлист или использовать готовый.

Достаточно выбрать один из сервисов, например, Spotify, YouTube Music, Deezer или другой, оформить подписку (или использовать бесплатную версию) и можно наслаждаться музыкой.

Про лучшие приложения для прослушивания музыки онлайн читайте здесь:

Краткие итоги

Чтобы слушать музыку на смартфоне ее можно скачать на ПК и перенести на устройство, скачать сразу на смартфон или использовать потоковые аудио-сервисы.

Первые два способа не требуют подключения телефона к Сети во время прослушивания музыки, а последний является наиболее удобным, но требует постоянного подключения к Интернету.