Новости / KnowHow

Несколько способов слушать музыку на андроид

9-01-2022, 23:54

Современный телефон заменил нам множество устройств и теперь с его помощью можно слушать музыку, расплачиваться за покупки, использовать как навигатор или удобный рабочий инструмент. В этой статье расскажем про несколько простых способов слушать музыку со смартфона Андроид.

Есть несколько способов слушать музыку на телефоне Андроид:

  1. Скачать музыку через ПК и передать ее на смартфон
  2. Скачать музыку из Интернета сразу на смартфон
  3. Прослушивать музыку без скачивания с помощью онлайн-сервисов

Как слушать музыку, сохраненную на смартфоне

Чтобы слушать музыку на смартфоне, ее можно сохранить на ПК и передать на телефон. Сохранить музыку на компьютер можно разными способами, но самые удобные это скачивание с помощью торрента или простое сохранение треков из Интернета.

Будьте внимательны! Скачивая музыку из Интернета, существет опасность загрузить вирус. Не загружайте музыку из непроверенных источников и всегда используйте антивирусную программу.

После скачивания музыку нужно передать на смартфон. Самый простой и быстрый способ загрузить сразу много аудиофайлов на телефон это USB-кабель. Вам понадобится USB-кабель, лучше комплектный — тот, который используется для зарядки смартфона, а также компьютер.

слушать музыку

Чтобы загрузить музыку на телефон, подключите смартфон к ПК с помощью USB-кабеля. Вы увидите, что смартфон начал заряжаться и определился компьютером. Если ПК сразу не предлагает открыть папку для просмотра файлов, то откройте «Компьютер» и вы увидите смартфон в списке подключенных устройств. Если смартфон используется вместе с картой памяти, то, скорее всего, она определится как отдельный носитель.

Теперь откройте папку в памяти смартфона (или на SD-карте), в которую вы хотели бы загрузить музыку и скопируйте туда аудиофайлы или папку с аудиофайлами. После завершения процесса, отключите смартфон от ПК.

Музыка скопирована на ваше устройство. Осталось только открыть любимый плеер и наслаждаться любимыми треками.

Как скачать музыку из Интернета на смартфон

Скачать аудиофайл на смартфон можно просто из Интернета. Для этого нужно, чтобы смартфон был подключен к Сети.

  • В поисковой строке браузера введите запрос «Скачать музыку» или название композиции, которую вы хотите загрузить. Запрос можно конкретизировать, указав желаемый битрейт аудиофайла.
  • Просмотрите результаты поиска и откройте сайт, наиболее удовлетворяющий ваши пожелания.
  • Если ресурс бесплатный, то выберите файл и нажмите «Скачать». Некоторые сайты просят регистрацию или оформление платной подписки.

Обратите внимание: скачивание из Интернета является наиболее небезопасным способом загрузки файлов. Рекомендуем пользоваться им с большой осторожностью. Не загружайте файлы с непроверенных ресурсов, если на сайте большое количество всплывающей рекламы или ваш антивирус выдает предупреждение. Скачивание файлов из Сети может привести к загрузке на устройство вируса!

Подробно о том, как проверить телефон на вирусы и какие признаки заражения устройства вредоносным ПО можно почитать на множестве интернет-ресурсов.

Как прослушивать музыку через потоковые онлайн-сервисы

Чтобы слушать музыку не обязательно скачивать ее на устройство. Можно слушать треки онлайн, используя специальные сервисы. В этом случае нужно, чтобы смартфон был подключен к Сети.

Музыкальные стриминговые сервисы удобны, позволяют буквально на ходу составлять плейлист или использовать готовый.

Достаточно выбрать один из сервисов, например, Spotify, YouTube Music, Deezer или другой, оформить подписку (или использовать бесплатную версию) и можно наслаждаться музыкой.

Про лучшие приложения для прослушивания музыки онлайн читайте здесь:

Краткие итоги

Чтобы слушать музыку на смартфоне ее можно скачать на ПК и перенести на устройство, скачать сразу на смартфон или использовать потоковые аудио-сервисы.

Первые два способа не требуют подключения телефона к Сети во время прослушивания музыки, а последний является наиболее удобным, но требует постоянного подключения к Интернету.

  • Просмотров: 156
Похожие материалы
  • От кухни до аптечки: как приготовить чесночное масло и почему это необходимо сделать От кухни до аптечки: как приготовить чесночное масло и почему это необходимо сделать
  • Дорогие стиральные машины или бюджетные: что лучше? Дорогие стиральные машины или бюджетные: что лучше?
  • Как сохранить проценты зарядки на телефоне? Как сохранить проценты зарядки на телефоне?
  • Эффективные способы очистки дивана от трудно выводимых загрязнений Эффективные способы очистки дивана от трудно выводимых загрязнений
  • Почистить занавески можно не стирая и даже не снимая их с окна! Почистить занавески можно не стирая и даже не снимая их с окна!
    • Отзывы читателей
    Надувной гараж? Капсула? Чехол с молнией? — выбираем защиту для авто Надувной гараж? Капсула? Чехол с молнией? — выбираем защиту для авто KnowHow Сегодня, 03:47
    Несколько способов слушать музыку на андроид Несколько способов слушать музыку на андроид KnowHow 9-01-2022, 23:54
    Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств Общество 7-01-2022, 22:52
    Завод Завод "Чувашкабель" получил сертификат соответствия на кабели для пожарной и охранной сигнализации Мировые 7-01-2022, 22:46
    Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45 Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45 KnowHow 7-01-2022, 22:38
    Бесплатные катки в Алматы Бесплатные катки в Алматы Общество 27-12-2021, 22:44
    Плюсы и минусы у футбольного беттинга — ставки на футбол Плюсы и минусы у футбольного беттинга — ставки на футбол Спорт 26-12-2021, 03:08
    Что такое RTP в онлайн-казино? Что такое RTP в онлайн-казино? Общество 23-12-2021, 20:08
    Большинство завсегдатаев сайтов знакомств ищут только интим. Так где же знакомиться? Большинство завсегдатаев сайтов знакомств ищут только интим. Так где же знакомиться? Общество 12-12-2021, 22:24
    Как выбрать удобные инадежные коньки: советы от Роскачества Как выбрать удобные инадежные коньки: советы от Роскачества Спорт 12-12-2021, 21:35
    Готовь телегу зимой: как выбрать насос для полива огорода Готовь телегу зимой: как выбрать насос для полива огорода KnowHow 12-12-2021, 17:23
    Как попасть в ТОП поисковой выдачи Как попасть в ТОП поисковой выдачи KnowHow 27-10-2021, 21:43
    Кошка в доме: как сделать проживание с питомцем комфортным Кошка в доме: как сделать проживание с питомцем комфортным KnowHow 13-10-2021, 22:56
    От кухни до аптечки: как приготовить чесночное масло и почему это необходимо сделать От кухни до аптечки: как приготовить чесночное масло и почему это необходимо сделать KnowHow 7-10-2021, 14:04
    Дорогие стиральные машины или бюджетные: что лучше? Дорогие стиральные машины или бюджетные: что лучше? KnowHow 26-09-2021, 03:48
    Что такое торговые объявления в Google Ads и как их заказать Что такое торговые объявления в Google Ads и как их заказать KnowHow 23-09-2021, 19:19
    Как выбрать газовый котел Как выбрать газовый котел KnowHow 18-09-2021, 00:27
    Стиральная машина не реагирует на кнопки Стиральная машина не реагирует на кнопки KnowHow 18-09-2021, 00:06
    Жительница Петропавловска добилась отправки сына на лечение от алкоголизма Жительница Петропавловска добилась отправки сына на лечение от алкоголизма Общество 6-09-2021, 19:05
    Самые свежие новости Украины и мира Самые свежие новости Украины и мира Мировые 21-08-2021, 05:06