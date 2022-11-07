Признаки хорошего детского сада.

Сегодня, 02:29

Все больше родителей по ряду причин ставят перед собой необходимость выбора детского сада для своего ребенка. Не все родители хотят или могут отдать своих детей в муниципальные сады, которые долгое время являлись единственным видом дошкольного образовательного учреждения. За последние 10 — 15 лет стало появляться все больше различных частных и семейных садов, которые предлагают особые программы воспитания детей младшего возраста.

Если решение — отдать малыша в частный сад — уже созрело, и вы находитесь в поисках лучшего учреждения, то вам пригодятся рекомендации по правильному выбору сада.

В крупных городах выбор садов, как правило, шире.

Наряду с муниципальными садиками, можно найти ведомственные сады, а также набирающие все большую популярность частные и семейные.

Кроме того, помимо садов, не имеющих какой-то особой специализации, есть сады, работающие по определенным методикам воспитания — Монтессори, Вальдорф, билингвальные сады.

Исходя из своих целей, родители могут выбирать, какой сад больше всего подойдет под их требования.

Критерии выбора

Как же правильно выбирать самый лучший садик для своего ребенка и по каким критериям искать, куда стоит отдавать малыша? При выборе садика родители опираются на свои особые критерии. Например, это могут быть такие параметры как:

Близость к дому.

Стоимость обучения.

Режим работы.

Количество человек в группе.

Методика воспитания.

Возможность учитывать пищевые особенности ребенка (если ребенок страдает аллергией).

Наличие иностранного преподавательского состава и интернациональная группа детей.

Этнокультурная направленность сада.

Воспитатели и педагоги— доброжелательные, любящие детей, не допускающие грубого и оскорбительного обращения, использующие последовательность в принципах воспитания, умеющие и желающие найти подход в любой конфликтной ситуации, умеющие уговаривать детей, а не заставлять, прислушивающиеся к мнению родителей.

Например, одинцово частный детский сад имеет множество преимуществ перед государственным. Но самое главное из них, пожалуй, — это небольшое количество детей в группе. Благодаря этому обстоятельству вы можете быть уверены, что вашему ребенку будет уделяться больше внимания, чем в государственном детском саду, где число детей в группе как правило превышает все допустимые нормы.

Помещения сада должны быть чистые и ухоженные, группа разделена на несколько зон — игровую, для питания, для занятий, для сна.

Территория сада хорошо благоустроена и убрана, огорожена.

Для прогулок отводится достаточное количество времени, а площадка для прогулок хорошо оборудована — есть песочница, навес, игрушки.

У детей есть время на свободную игру — именно в это время дети учатся договариваться друг с другом, ссориться и мириться, развивают воображение, играя в ролевые игры.

Детей хорошо кормят.

Дети часто делают какие-то поделки — рисунки, аппликацию, лепят из пластилина.

Есть дополнительные занятия, детские утренники хорошо организованы и отрепетированы.

Какими бывают современные частные сады — классификация по направлению работы учреждений: