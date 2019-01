Facebook лидирует по популярности акций в 2018 году

Вчера, 07:45

Финансово-технологическая компания Saxo Bank назвала пять самых популярных акций 2018 года, опираясь на выбор своих клиентов. Первую строчку рейтинга заняли бумаги Facebook Inc. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.



Самые популярные акции в Saxo Bank (доходность в %, 2018 год)

1.

Facebook Inc. (-25,7%)

2.

Amazon.com Inc. (+28,4%)

3.

Alibaba Group Holding Ltd. (-20,8%)

4.

Tesla Inc. (+6,9%)

5.

Apple Inc. (-6,79%)

Для инвесторов и трейдеров прошедший год обернулся продолжительными колебаниями с обновлением исторических максимумов и скачком волатильности. Это открыло новые возможности для продвинутых трейдеров и показало важность грамотного управления рисками и диверсификации портфеля.



«Начало 2018 года было безумным: лучший январь за последние десятилетия и февральский хаос. Дальнейшие события удивили еще больше. Американский рынок акций мгновенно восстановился, компенсировав более половины потерь, и казался устойчивым до середины марта, когда снова началась распродажа, и акции вернулись к минимумам февраля. На рынке царила паника, но ситуация стабилизировалась, и американским акциям удалось в сентябре выйти на рекордные максимальные значения, несмотря на растущее напряжение между США и Китаем. Однако на рынках развивающихся стран появились тревожные сигналы: китайские акции оказались в зоне с тенденцией на понижение, а укрепившийся доллар США и цены на нефть окончательно добили потребителей на развивающихся рынках. Настроения резко ухудшились, в результате индекс S&P 500 сократился на 20,2%. Агрессивная позиция Трампа в отношениях с Китаем также способствовала изменению настроений в худшую сторону», - считает главный стратег банка по инвестированию в акции Питер Гарнри.



Он дал комментарии по пяти самым популярным акциям, по мнению клиентов Saxo Bank.



Facebook

2018 год оказался для Facebook годом потрясений. Компания металась от скандала к скандалу, и ее акции упали на 25,7%. Инвесторов все больше беспокоит будущий прибыльный рост, ведь основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания активнее инвестирует в безопасность своих платформ, что может сказаться на марже прибыли. После стремительного увеличения денежного потока от операционной деятельности в 2015 году капиталовложения выросли почти на 400%. В результате этого оценки Facebook упали до среднего уровня индекса S&P 500. Можно сказать, что Facebook наконец стала зрелой технологической компанией, официально зарегистрированной на бирже. В этом году акции организации, вероятно, продолжат вызывать интерес, ведь Facebook остается одним самых сильных современных потребительских брендов. Но при этом за компанией по-прежнему следят регуляторы и политики, желающие получить поддержку электората.

Amazon

У торгового гиганта Amazon выдался очередной хороший год. Акции компании выросли на 28,4%, прибыль и выручка стабильно увеличивались. Однако в четвертом квартале настроения изменились, и акции Amazon пережили сильнейший спад с 2016 года — на 26,2%. Инвесторы начали готовиться к замедлению роста. В 2018 году постоянно обсуждали регулирование и изучение методов ведения бизнеса в Amazon, и эта тенденция, вероятно, сохранится в 2019 году. В последнее время инвесторов начала беспокоить международная деятельность компании, которая развивается не так быстро, как в США, и менее рентабельна. Amazon — культовый бренд, который хорошо знают те, кто инвестируют в сфере ретейла, поэтому можно ждать, что и в 2019 году акции компании попадут в список самых популярных.

Alibaba

И для Китая, и для китайских компаний 2018-й был не лучшим годом. В прошлом году акции Alibaba, крупнейшей интернет-организации в стране, упали на 20,8%. И это в очередной раз показало, что китайская экономика замедляется под влиянием многих факторов, включая тарифы на товары, экспортируемые в США. Инвесторы долго рассматривали Alibaba как способ получить выгоду от быстрого роста китайской экономики. Но этот рост сохраняется, поэтому можно ждать, что акции китайских компаний будут интересовать игроков рынка и в 2019 году.

Tesla

Наверно, ни одна компания не сравнится с Tesla по количеству скандалов и новостей. Акции выросли на 6,9%, но были подвержены высокой волатильности: цена акции менялась в диапазоне от 244,59 до 387,46. Инвесторы всё время пытались переварить информацию о росте и слухи о финансовом состоянии организации. Известный основатель Tesla Илон Маск сам вносит большой вклад в появление новых заголовков. Мы ожидаем, что в 2019 году компанию ждут как хорошие, так и плохие новости, ведь начинается поставка автомобилей Model 3 на европейском рынке, и в этом году планируется открытие производства машин этой модели в Китае.

Apple

Для компании с популярнейшими в прошлом акциями и без права на ошибку 2018 год имел решающее значение. Акции Apple упали на 6,8% на фоне новостей о том, что спрос на новые модели iPhone не такой высокий, как ожидалось. Все это привело к неожиданному сокращению прогнозов по выручке в начале января. Глава компании Тим Кук признал, что реальный спрос оказался ниже ожидаемого, в особенности в Китае, на ключевом для будущего роста рынке. В 2019 году инвесторы продолжат следить за Китаем, а значит, и за Apple, деятельность которой тесно связана с китайским рынком.

Все клиенты

1. Facebook Inc.

2. Amazon.com Inc.

3. Alibaba Group Holding Ltd.

4. Tesla Inc.

5. Apple Inc.

Центральная и Восточная Европа

1. Facebook Inc.

2. Alibaba Group Holding Ltd.

3. Micron Technology Inc.

4. Apple Inc.

5. Amazon.com Inc.

Дания

1. Genmab A/S

2. Vestas Wind Systems A/S

3. Pandora A/S

4. Danske Bank A/S

5. Ambu A/S

Великобритания

1. Amazon.com Inc.

2. Apple Inc.

3. BP Plc.

4. Lloyds Banking Group Plc.

5. Vodafone Group Plc.

Польша

1. Western Digital Corp.

2. The Chemours Co.

3. Expedia Group Inc.

4. MPLX LP

5. Comcast Corporation – Class A.

Франция

1. BNP Paribas

2. Unicredit SpA

3. Intesa Sanpaolo SpA

4. Altice Europe NV

5. Tilray Inc.

Чехия

1. Erste Group Bank AG

2. MONETA Money Bank AS

3. CEZ A.S.

4. Advanced Micro Devices Inc.

5. Komercni Banka a.s.

Россия

1. Facebook Inc.

2. Apple Inc.

3. Alibaba Group Holding Ltd.

4. Amazon.com Inc.

5. Deutsche EuroShop AG

Словакия

1. Berkshire Hathaway Inc. B

2. Amazon.com Inc

3. Microsoft Corp.

4. Apple. Inc.

5. Facebook Inc.

Швейцария

1. Apple Inc.

2. Amazon.com Inc.

3. Roche Holding AG

4. Nestle SA

5. Tesla Inc.

Австралия

1. Amazon.com Inc

2. Invesco QQQ Trust, Series 1

3. Netflix Inc.

4. Microsoft Corp.

5. Apple Inc.

Сингапур

1. Alibaba Group Holding Ltd.

2. Facebook Inc.

3. Tesla Inc.

4. Amazon.com Inc.

5. Netflix Inc.

ОАЭ

1. Tesla Inc.

2. Netflix Inc.

3. Microsoft Corp.

4. Amazon.com Inc.

5. NVIDIA Corp.

Гонконг

1. Сбербанк России

2. Yandex NV

3. Tencent Holdings Ltd

4. CNOOC Ltd

5. First Sensor International AG

Страны Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты)

1. Tesla Inc.

2. Netflix Inc.

3. Microsoft Corp.

4. Amazon.com Inc.

5. NVIDIA Corp.