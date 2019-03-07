АФК: Средняя ставка по кредитам резко выросла до 18,4% годовых

Вчера, 07:43

Средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным

кредитам в тенге физическим лицам в январе резко выросла с 17,2% до 18,4%

годовых. Такие данные приводит Ассоциация финансистов Казахстана, ссылаясь на данные Нацбанка.



В сообщении отмечается, что депозитный портфель БВУ по итогам января демонстрирует практически нулевое изменение (- 0,03%), сохраняясь на уровне 17,0 трлн тенге, или 67,6% от структуры фондирования,



В АФК подчеркивают, что наблюдается сбалансированное изменение розничных вкладов (-138,2 млрд тенге) и корпоративных (+133,7 млрд тенге) депозитов. Тем не менее превалирующими в структуре депозитного портфеля остаются вклады физлиц - 50,7%.

В то же время долларизация депозитов в январе резко снизилась с 48,4% до 44,4%, в то время как курс доллара на KASE снизился всего лишь на 1,1% (4,14 тенге), до 380,06 тенге за доллар. В январе отмечается существенный рост вкладов в нацвалюте у юридических лиц (+21,5%), и общее снижение вкладов в инвалюте с исключением влияния валютной переоценки (-3,9%), что и объясняет более ускоренные темпы снижения долларизации.

В январе средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам физических лиц в нацвалюте снизилась до 9,5% с 9,7% годовых ранее, а в иностранной валюте выросла до 1,5% годовых с 1,3% ранее.

Ценовые предложения банков в феврале по депозитным продуктам продемонстрировали разностороннюю динамику.

• ДБ Сбербанк повысил тенговые ставки по депозитным продуктам «Управляй новый» и «Пополняй» в среднем на 1,0-3,5%, и одновременно понизил ставки по вкладам «Популярный» и «Сохраняй» на 0,5%. В то же время долларовые ставки по указанным депозитам были повышены с 0,01-0,02% до 0,3-0,4%.

• ДО Банк ВТБ Казахстан повысил тенговые ставки по своим депозитным продуктам «Сберегательный» и «Накопительный» с 8,5-9,0% до 9,5-10,0% годовых. В то же время долларовые ставки по депозиту «Накопительный» были повышены с 0,9% до 1,0%.

Вместе с тем вкладчикам двух крупнейших банков теперь доступны срочные и сберегательные вклады. Так, Народный Банк увеличил депозитную линейку сразу двумя продуктами - «Универсальный» и «Оптимальный» с максимальными ставками вознаграждения 11,5-12,9% (ГЭСВ). Ниже максимально рекомендуемых КФГД ставок и предложенные продукты от БЦК - «Рахмет» и «Рахмет+» с эффективными ставками вознаграждения 12,3-13,2% годовых. В то же время вкладчикам АзияКредит Банка теперь недоступен депозитный продукт «Срочный», но вместо него банк предложил «Сберегательный» депозит с максимальным сроком размещения девять месяцев и эффективной ставкой вознаграждения 11,4%.

Напомним, что действующие предельные ставки по вкладам физлиц сохранятся до конца текущего месяца по мере завершения работы по переходу на новые условия регулирования срочного рынка депозитов.

Таблица 1. Текущие ставки по банковским депозитам:

Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ по состоянию на 01.03.19

Ссудный портфель БВУ по остаткам за январь снизился на 629,8 млрд тенге, или 4,6%, после роста на 301,3 млрд тенге в декабре, составив при этом 13,1 трлн тенге. Данное снижение в основном (на 88,3%) обусловлено выкупом ФПК портфеля сельскохозяйственных кредитов у Цеснабанка на сумму 604 млрд тенге.

Выдача новых кредитов в январе традиционно замедлилась по сравнению с декабрем - с 1,5 до 0,9 трлн тенге, что тем не менее на 8,2% выше аналогичного показателя за январь 2018 года (0,8 трлн тенге). Вместе с тем в январе сохранилась сложившаяся в 2018 году тенденция снижении валютных займов (-426,9 млрд тенге), что, вероятно, связано с частичной продажей кредитного портфеля Цеснабанком. На этом фоне доля кредитов в иностранной валюте в общем портфеле снизилась до 20,6% с 22,9% месяцем ранее. Также наблюдается дальнейшее изменение структуры ссудного портфеля в сторону некоторого увеличения розничных займов (+16,5 млрд тенге) при существенном снижении корпоративного кредитования (-638,2 млрд тенге), в том числе ввиду выкупа сельхозкредитов у Цеснабанка. Тем не менее превалирующими в структуре кредитного портфеля остаются займы юрлиц - 57,3%.

При этом средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным кредитам в нацвалюте физлицам в январе резко выросла с 17,2% до 18,4% годовых. В то же время ставки у юрлиц выросли менее выражено с 11,7% до 12,4% годовых ранее.

Наблюдаемые АФК, ставки по банковским кредитам в феврале не изменились. Однако Цеснабанк прекратил выдачу автокредитов (ранее была доступна со ставкой вознаграждения от 27,0% годовых), а ДО Банк ВТБ Казахстан, наоборот, предложил клиентам три вида займов на приобретение личного автотранспорта (ранее была доступна только по госпрограмме).

Таблица 2. Текущие минимальные ставки по банковским кредитам:

Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ по состоянию на 01.03.19

Кредитование в стране поддерживается в том числе за счет действующих государственных программ финансирования.

«Хотим отдельно отметить, что в начале июля прошлого года началась реализация Программы жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». По программе (с июля прошлого года) на 28 февраля 2019 года было одобрено 5644 заявки на предоставление займа на сумму 66,0 млрд тенге. При этом планируемый объем выдаваемых казахстанцам жилищных займов в 2019 году составляет 150,0 млрд тенге (100 млрд тенге – в 2018 году)», - сообщили в ассоциации.

Таблица 3. Государственные программы кредитования:

Источник: ДАМУ, НБРК

Примечание. Данные по ставкам были взяты с официальных ресурсов представленных банков и могут не в полной мере отражать все расходы, связанные с указанными продуктами. Для получения более детальной информации по продуктам следует обращаться в указанные банки.