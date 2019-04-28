«Кселл» в первом квартале: рост маржинальности и улучшающийся тренд по доходам

Вчера, 07:32

АО «Кселл» - ведущий мобильный оператор Казахстана, отчитался о результатах работы в первом квартале 2019 года. Компания начала год с новой сильной и опытной руководящей командой, главным приоритетом которой является стабилизация операционных и финансовых показателей и создание прочной основы для будущего роста. Благодаря комплексному и сфокусированному подходу прибыль «Кселл» до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 12,6 процента и превысила 14 млрд. тенге, а рентабельность по EBITDA улучшилась до 39,9 процента. Свободный денежный поток увеличился до 6,8 млрд. тенге, а доходы от услуг передачи данных выросли на 2,7 процента и составили 11,8 млрд. тенге.

«Концентрация усилий компании на удержании качественной базы клиентов привела к увеличению средней выручки с одного пользователя на 9,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продолжился стабильный рост в корпоративном сегменте – общий доход В2В вырос на 14 процентов, при этом доход от продаж бизнес-решений увеличился на 33 процента. Совет директоров «Кселл» рекомендовал выплату годового дивиденда в размере 5,9 млрд. тенге, что составляет 70 процентов от чистого дохода компании за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года. В этот важный для компании переходный период, вместе с нашей новой сильной командой операционного менеджмента и новым высоко профессиональным Советом директоров, обладающим огромным опытом управления в телекоммуникационной и финансовой отраслях, мы делаем все, чтобы повысить эффективность компании и предоставить нашим абонентам лидирующие на рынке услуги», - отметил Каспарс Кукелис, главный исполнительный директор АО «Кселл».

Операционная прибыль компании, без учета единовременных расходов, в первом квартале 2019 года оставалась стабильной на уровне 6,2 млрд. тенге (К1 2018: 6,2 млрд.). При этом чистая прибыль составила -8,7 млрд. тенге (К1 2018: 2,3 млрд.) вследствие исполнения компанией обязательства о выплате 14,5 млрд. тенге, возникшего из-за прекращения сотрудничества с ТОО «Кар-Тел» в рамках Соглашения о совместном использовании сети. Данный платеж был учтен в финансовой отчетности как как единовременный расход.

В отчетном периоде абонентская база составила 8,7 млн. пользователей (К4 2018: 8,9 млн.) вследствие продолжения реализации стратегии, направленной на привлечение и удержание качественных клиентов и ухода от дистрибуции, основанной на объемах.

В первом квартале доход от услуг передачи данных вырос на 2,7 процента и составил 11,8 млрд. тенге (К1 2018: 11,5 млрд.), а трафик данных вырос на 34,7 процента, составив 74,9 петабайта (ПБ) (К1 2018: 55,6 ПБ). Компания продолжила развитие сети 4G/LTE, которая на конец отчетного периода охватывала уже более 62 процентов населения Казахстана. Выход «Кселл» из соглашения с ТОО «Кар-Тел» о совместном развитии сети не окажет существенного влияния на развитие услуг 4G/LTE. Компания пойдет по другому сценарию, который был предусмотрен в операционном плане и рассматривался, как достаточно позитивный, и абоненты «Кселл» в конечном итоге получат доступ к еще более высокому стандарту сети 4G/LTE.

«В настоящее время у «Кселл» есть краткосрочное преимущество в виде дополнительного диапазона в 4 крупных городах Казахстана, которое мы будем максимально использовать для предоставления нашим клиентам высокого качества услуг 4G/LTE. Мы также рассматриваем все потенциальные возможности и расширение масштаба деятельности после приобретения АО «Казахтелеком» контрольного пакета акций «Кселл» в конце 2018 года. Эта дорожная карта позволит расширить интеграцию инфраструктуры и сетей, что приведет к положительному долгосрочному влиянию на затраты, несмотря на некоторые первоначальные инвестиции», - подчеркнул Каспарс Кукелис.

Компания продолжала активно развивать свой бизнес по продаже контрактных телефонов, и по результатам первого квартала доход от реализации мобильных устройств составил 10 процентов от общего дохода или 3,5 млрд. тенге. При этом, уже в конце 2018 года 90 процентов от всех проданных «Кселл» смартфонов были реализованы в рамках услуги «Контрактный телефон».

Рост рентабельности компании по EBITDA подтверждает, что курс на реализацию комплексного и сфокусированного подхода по повышению операционной эффективности, выбранный новой сильной командой управляющих руководителей и новым основным акционером, АО «Казахтелеком», выводит «Кселл» на верное направление развития.