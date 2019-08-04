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Аскар Мамин: Более 90% строительных работ в г. Арыс завершены

4-08-2019, 08:00
Аскар Мамин: Более 90% строительных работ в г. Арыс завершены


Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область проинспектировал ход работ по строительству и ремонту поврежденных домов, социальных объектов, инженерных сетей г. Арыс, а также провел совещание по восстановлению города. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра.

Глава Правительства РК осмотрел жилую зону военного городка, ознакомился с результатами работ по восстановлению школы им. И. Журбы, городской больницы, железнодорожного вокзала, жилых домов, реконструкции центрального стадиона.

Аскар Мамин: Более 90% строительных работ в г. Арыс завершены

Премьер-министр РК провел совещание, на котором рассмотрен ход исполнения поручения Первого Президента РК — Елбасы Н. Назарбаева и главы государства К. Токаева по восстановлению города, а также подведены итоги строительно-ремонтных работ.

В короткие сроки проведена масштабная работа, восстановлены 90% города, включая объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры. В восстановленные 6,5 тысячи домов вернулись 6,5 тысячи семей. Полностью завершен ремонт всей инженерной инфраструктуры. Проведена масштабная реконструкция улиц. 62 социальных объекта, в том числе больницы, школы, детские сады, спортивные объекты будут готовы к 20 августа.

Аскар Мамин: Более 90% строительных работ в г. Арыс завершены

По курируемым направлениям доложили министры обороны РК Н. Ермекбаев, внутренних дел — Е. Тургумбаев, здравоохранения — Е. Биртанов, образования и науки — А. Аймагамбетов, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев, аким Туркестанской области У. Шукеев, председатель правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-азына» Б. Сандыкбаев, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» — О. Ордабаев.

В ходе совещания также заслушаны руководители регионов и г. Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

«По поручению Первого Президента РК — Елбасы Н. А. Назарбаева и главы государства К. К. Токаева в восстановлении г. Арыс активное участие приняли все регионы страны, национальные компании, представители крупного бизнеса», — сказал А. Мамин, отметив, что «за месяц проведена колоссальная работа, более 10 тыс. строителей участвовали в восстановлении города».

Глава Правительства РК выразил благодарность всем соотечественникам, представителям бизнеса, акиматов, строителей, принявших посильное участие в восстановлении г. Арыс.

Аскар Мамин: Более 90% строительных работ в г. Арыс завершены

Подводя итоги совещания, премьер-министр РК отметил, что в целом основные строительные работы в городе завершены и дал ряд конкретных поручений соответствующим министерствам и ведомствам.

В настоящее время 6611 домов, или 90%, из 7516 пострадавших одноэтажных частных домов были отремонтированы. В остальных 905 одноэтажных частных домах ремонтные работы должны быть завершены к 10 августа. Восстановительные работы по 67 многоэтажным домам должны быть завершены к 20 августа. Восстановление всех 66 социальных объектов должно быть завершено к 20 августа. В связи с этим работа штабов будет продолжаться до 20 августа.

Регионы должны обеспечить полное завершение восстановительных работ объектов в утвержденных секторах в течение указанного периода.

В частности, г. Нур-Султану и Алматинской области следует активизировать работу в утвержденных секторах и взять ход строительства на строгий контроль.

Аким Туркестанской области совместно с министерством труда и социальной защиты населения должны полностью завершить выплату единовременной компенсации жителям города и пригородных населенных пунктов.

Аскар Мамин: Более 90% строительных работ в г. Арыс завершены

Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» должны завершить работу по восстановлению всех коммерческих объектов города.

Министерству обороны РК в рамках утвержденной Дорожной карты поручено обеспечить вынос оружия со складов, совместно с акиматом Туркестанской области проработать жилищные вопросы 58 гражданских семей, проживающих в военном городке.

А. Мамин отметил необходимость мобилизации всех усилий для обеспечения стабильной жизнедеятельности города и подчеркнул, что «Правительство по поручению Елбасы и главы государства будет держать на контроле вопросы дальнейшего развития города Арыс».

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