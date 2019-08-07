Apple планирует увеличивать расходы на разработки и исследования

7-08-2019, 07:43

Согласно форме 10-Q расходы корпорация Apple на разработку и исследования достигли 8% выручки, а это самое высокое значение в удельном выражении с 2003 года, пишут «Вести. Экономика».



Аналитики полагают, что Apple начала серьезно вкладываться в разработку новых технологий из-за падений продаж iPhone. Главный продукт компании стал стремительно терять лидирующие позиции, поэтому Apple стремится вновь выпустить инновационную модель.



Тем не менее рентабельность бизнеса Apple позволяет компании не только аккумулировать огромные свободные денежные средства, но и удерживать долю расходов на исследования на минимальном уровне по отношению к выручке, если сравнивать с другими компаниями. Например, у Microsoft в минувшем квартале это соотношение достигло 13,4%, а у Google — 15,7%.

Финансовый директор Apple на недавнем отчетном мероприятии заявил, что тенденция к увеличению расходов на разработки сохранится и в будущем.



«Мы хотим улучшить пользовательский опыт и дифференцировать наши продукты и услуги на рынке. Поэтому мы будем продолжать в том же духе. Некоторые виды инвестиций очень важны для нас и будут иметь долгосрочные последствия», - сказал финансовый директора Apple Лука Маэстри.



Насколько известно, сейчас Apple работает над несколькими перспективными направлениями. Компания ведет разработку первых ARM-процессоров для Mac, а также занимается проектами в области дополненной или виртуальной реальности.



Также корпорация проявляет интерес к автомобильной сфере. Есть информация, что Apple уже долгое время работает над амбиционным проектом, получившим название Project Titan.



Купертинцы готовятся выпускать собственные модемы с поддержкой сетей пятого поколения. Лука Маэстри заявил, что сделка имеет для Apple очень важное стратегическое значение и повлечет за собой дальнейшие инвестиции.



Apple давно задумалась о необходимости снизить зависимость от Qualcomm. Судебные разбирательства купертинского гиганта с чипмейкером, скандалы и поиски компромиссных решений - все это стало серьезным стимулом для поиска альтернативного решения.



Им стала покупка модемного подразделения американского чипмейкера Intel. Предметом сделки являются его оборудование, интеллектуальная собственность и 2200 сотрудников. За все это Apple заплатит $1 млрд. Ожидается, что сделка будет завершена уже в IV квартале 2019 года.



Предполагается, что сделка с Intel поможет Apple создать 5G-модемы для iPhone, а в 2020 году могут появиться ноутбуки MacBook, чьи 5G-модемы будут использовать керамические антенные модули.