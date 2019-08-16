Boeing сократил поставки самолетов на 38%

Вчера, 07:45

Корпорация Boeing за семь месяцев текущего года поставила заказчикам на 38,1% меньше самолетов, чем за тот же период прошлого года, следует из данных, опубликованных на сайте авиастроительной корпорации. Об этом сообщает Прайм.



Отмечается, что за этот период компания поставила 258 самолетов, в то время как за тот же период прошлого года – 417. Причем, основное сокращение пришлось на самолеты Boeing 737 MAX. За семь месяцев прошлого года заказчикам было поставлено 298 самолетов этого семейства, в то время как в текущем году всего 115.



В середине июля стало известно, что чистый убыток американского концерна Boeing Co. в первом полугодии 2019 года составил 793 млн долларов, тогда как годом ранее компанией была получена чистая прибыль в 4,673 млрд долларов, свидетельствуют данные компании.