Новости / Государство

LG предлагает линейку «умных» стиральных машин с искусственным интеллектом

Вчера, 07:35
LG предлагает линейку «умных» стиральных машин с искусственным интеллектом


LG Electronics (LG) объявляет о старте продаж новой линейки умных стиральных машин AI DDс фронтальной загрузкой, предназначенных для улучшения качества стирки. Оснащенные системой прямого привода нового поколения с Искусственным Интеллектом Artificial intelligence Direct DriveAI DD, стиральные машины обеспечивают тщательный и бережный уход за одеждой. Прямой привод AI DD определяет вес и тип белья, тем самым минимизирует повреждение ткани. А с усовершенствованной функцией TurboWash 360 цикл стирки осуществляется за меньшее время.


Благодаря усовершенствованному двигателю с Искусственным Интеллектом AI DD, новая линейка стиральных машин позволяет с точностью настроить режимы стирки, автоматически определяя вес белья и с точностью оценивая мягкость ткани. Это и снижает вероятность повреждения белья на 18%, продлевая срок службы любимой одежды.


С усовершенствованной технологией TurboWash 360 полный цикл стирки занимает всего 39 минут – это на 34% быстрее, чем у обычной опции TurboWash. Стиральная машина распыляет струи воды и моющего средства в четырех разных направлениях, чтобы лучше отстирать одежду. Steam + (SteamPlus) дополняет это комплексное решение для стирки, нейтрализуя до 99,9% аллергенов с помощью специального цикла стерилизации и удаляет 30% складок с помощью WrinkleCare.

LG предлагает линейку «умных» стиральных машин с искусственным интеллектом


Новая линейка стиральных машин 2019 года с классом энергопотребления A+++ демонстрирует стремление LG постоянно развивать свои передовые технологии, предлагая удобные и энергоэффективные продукты. Универсальное приложение SmartThinQ™ позволяет с помощью смартфона удаленно управлять стиральной машиной, проводить быструю диагностику и загружать новые циклы стирки.


«Новые стиральные машины с революционным двигателем AI DD – это индивидуальный подход к стирке разных типов тканей, что дает превосходный результат и удобство для пользователя», - сказал Сон Дэ-хён (SongDae-hyun), президент LGElectronicsHomeAppliances & AirSolutionCompany. «Используя Искусственный Интеллект для обеспечения бережного ухода за одеждой и повышения эффективности, наши новейшие стиральные машины облегчают жизнь потребителям и демонстрируют наше стремление быть лидерами в отрасли».

  • Просмотров: 80
Похожие материалы
  • LG Electronics объявляет о старте продаж новой линейки телевизоров 2019 года LG Electronics объявляет о старте продаж новой линейки телевизоров 2019 года
  • LG Electronics представила свои новейшие разработки бытовой техники для казахстанских потребителей LG Electronics представила свои новейшие разработки бытовой техники для казахстанских потребителей
  • Samsung отзывает 2,8 млн стиральных машин Samsung отзывает 2,8 млн стиральных машин
  • Samsung и Геннадий Головкин раскрыли секрет чистой победы Samsung и Геннадий Головкин раскрыли секрет чистой победы
  • Уникальная технология от LG Electronics Уникальная технология от LG Electronics
    • Отзывы читателей
    Moody’s: Казахстан будет лидером СНГ по развитию исламского банкинга Moody’s: Казахстан будет лидером СНГ по развитию исламского банкинга Государство Вчера, 07:57
    Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Костанайскую область Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Костанайскую область Государство Вчера, 07:56
    Boeing сократил поставки самолетов на 38% Boeing сократил поставки самолетов на 38% Государство Вчера, 07:45
    LG предлагает линейку «умных» стиральных машин с искусственным интеллектом LG предлагает линейку «умных» стиральных машин с искусственным интеллектом Государство Вчера, 07:35
    Huawei и «Яндекс» создают конкурента Google Maps Huawei и «Яндекс» создают конкурента Google Maps Государство Вчера, 07:32
    В Китае эвакуировали более 1 млн человек из-за тайфуна В Китае эвакуировали более 1 млн человек из-за тайфуна Государство 13-08-2019, 07:55
    C 2021 по 2023 годы приток специалистов в возрасте 22 лет cнизится до минимума C 2021 по 2023 годы приток специалистов в возрасте 22 лет cнизится до минимума Государство 13-08-2019, 07:53
    Аскар Мамин: Необходимо разработать программу развития алматинской агломераци Аскар Мамин: Необходимо разработать программу развития алматинской агломераци Государство 13-08-2019, 07:49
    Tissot: от императорского двора до голливудских фильмов Tissot: от императорского двора до голливудских фильмов Государство 13-08-2019, 07:43
    В Британском музее появились пародийные банкноты, посвященные Brexit В Британском музее появились пародийные банкноты, посвященные Brexit Государство 13-08-2019, 07:34
    Galaxy Note10/Note10+: одно устройство – любые задачи! Galaxy Note10/Note10+: одно устройство – любые задачи! Государство 10-08-2019, 07:56
    Uber отчитался о рекордных квартальных убытках Uber отчитался о рекордных квартальных убытках Государство 10-08-2019, 07:49
    «Лаборатория Касперского» создаст антивирусы для властей Вьетнама «Лаборатория Касперского» создаст антивирусы для властей Вьетнама Государство 10-08-2019, 07:44
    Айдархан Кусаинов: Фундаментально у тенге есть запас прочности Айдархан Кусаинов: Фундаментально у тенге есть запас прочности Государство 10-08-2019, 07:42
    Азиатские центробанки неожиданно снизили ставки Азиатские центробанки неожиданно снизили ставки Государство 10-08-2019, 07:34
    «Мы любим сравнивать нашу трубу с «Мерседесом» «Мы любим сравнивать нашу трубу с «Мерседесом» Государство 7-08-2019, 08:00
    Fitch снизило прогноз цен на Brent на 2019-2021 годы Fitch снизило прогноз цен на Brent на 2019-2021 годы Государство 7-08-2019, 07:46
    FlyArystan в первом квартале продала более 280 тысяч билетов FlyArystan в первом квартале продала более 280 тысяч билетов Государство 7-08-2019, 07:46
    Apple планирует увеличивать расходы на разработки и исследования Apple планирует увеличивать расходы на разработки и исследования Государство 7-08-2019, 07:43
    Altyn Bank профинансировал банк Узбекистана на $3 млн Altyn Bank профинансировал банк Узбекистана на $3 млн Государство 7-08-2019, 07:39