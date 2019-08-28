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Boeing планирует возобновить полеты 737 Max до конца года

28-08-2019, 07:42
Boeing планирует возобновить полеты 737 Max до конца года


Boeing рассчитывает на возобновление эксплуатации самолетов модели Boeing 737 Max до конца текущего года, сообщает сайт Ведомости со ссылкой на «Интерфакс».

«Мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в IV квартале 2019 г.», – добавил он на пресс-конференции в Москве.

По его словам, решение о возобновлении эксплуатации прежде всего зависит от авиавластей США. По данному вопросу Boeing также контактирует с авиавластями других стран.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены весной 2019 г. в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый потерпел крушение в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в марте этого года. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибли 346 человек. Ранее Boeing признал, что в обоих случаях причиной авиакатастроф мог стать сбой в системе MCAS, помогающей пилотам управлять самолетом. После второй катастрофы концерн усовершенствовал программное обеспечение Boeing 737 Max, теперь самолет проходит все необходимые испытания и проверки.


Boeing планирует возобновить полеты 737 Max до конца года

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Boeing 737 Max – это четвертое поколение самолетов Boeing 737, созданное для замены предыдущей модели семейства Next Generation. Boeing 737 Max используется на коммерческих рейсах с мая 2017 г. Среди российских компаний заказ на Boeing 737 Max делали «Победа», S7, «Уральские авиалинии», NordStar и «ЮТэйр».

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