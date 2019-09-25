FlyArystan планирует начать полеты в Москву

Сегодня, 07:43

Бюджетный авиаперевозчик FlyArystan планирует начать в четвертом квартале 2019 года полеты в Москву сразу из трех крупных казахстанских городов. Об этом рассказал глава «Эйр Астаны» Питер Фостер, сообщается на сайте посольства Казахстана в России.



С российской столицей будут связаны Актобе, который, в свою очередь, будет соединен к тому времени рейсами с Уральском, Атырау, Актау, Кызылордой, Шымкентом, Петропавловском и Костанаем. Также в Москву можно будет попасть из Нур-Султана и Караганды.

FlyArystan запускает рейс из Тараза в Нур-Султан

Какой именно московский аэропорт будет выбран для приема самолетов лоукостера, пока не определено.

Ранее «Эйр Астана» объявила о переводе своих московских рейсов из Шереметьево в Домодедово с 27 октября 2019 года.

«При этом Питер Фостер не исключил того, что FlyArystan может стать в будущем отдельным авиаперевозчиком. Этот момент важен, поскольку количество частот и назначенных авиаперевозчиков между Москвой, Нур-Султаном и Алматы всегда было предметом переговоров между российской и казахстанской стороной, в том числе после ухода с рынка российской «Трансаэро», - указывается в сообщении посольства.