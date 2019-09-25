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Volkswagen будет выпускать аккумуляторы для электромобилей

Сегодня, 07:59
Volkswagen будет выпускать аккумуляторы для электромобилей


Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen начал выпуск собственных аккумуляторных батарей для электромобилей. В городе Зальцгиттере запущена пилотная установка, способная производить батареи малыми сериями. В концерне рассчитывают таким образом наработать необходимый опыт, который позволит совместно со шведским партнером - компанией Northvolt - развернуть массовое производство аккумуляторов, сообщает DW.

«Своим производством аккумуляторов и центром передового опыта в Зальцгиттере Volkswagen делает решающий вклад в развитие в Германии производства батарей», - приводит агентство Reuters слова председателя наблюдательного совета концерна Ханса Дитера Печа.


Volkswagen будет выпускать аккумуляторы для электромобилей

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В 2020 году VW намерен вместе со своим шведским партнером начать строительство в Нижней Саксонии предприятия по производству аккумуляторных батарей суммарной мощностью 16 гигаватт-часов. Его ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2023 - начале 2024 года. К этому времени здесь планируется создать 1000 рабочих мест, 700 из которых придется на недавно основанное совместное предприятии со шведской стартап-компанией.

Кроме того, в так называемом Центре передового опыта около 300 экспертов VW займутся разработкой и тестированием технологических процедур по производству литий-ионных аккумуляторов. В 2020 году также в Зальцгиттере должна быть введена в эксплуатацию установка по утилизации отработанных батарей. В общей сложности концерн намерен инвестировать более миллиарда евро в производство собственных аккумуляторных батарей для электромобилей, из которых 900 млн будет выделено совместному предприятию со шведским партнером.

Уже в ноябре 2019 года должно начаться производство первого серийного электромобиля немецкого автоконцерна VW ID.3, за которым последуют новые модели. Как ожидается, в течение 10 лет на рынок могут выйти около 70 различных электромобилей.

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