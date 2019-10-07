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PayPal объявил о выходе из проекта Libra

Вчера, 07:46
PayPal объявил о выходе из проекта Libra


Руководство компании PayPal Holdings объявило о выходе из Libra Associations — созданного Facebook сообщества, целью которого является создание новой криптовалюты. В письме, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, данное решение объясняется желанием PayPal сосредоточиться на своих собственных задачах, пишет РБК.


PayPal объявил о выходе из проекта Libra

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По данным Bloomberg, желание PayPal не участвовать в проекте основывается на том, что к Libra Associations есть определенные вопросы у американских регуляторов, с которыми у компании до сих пор были хорошие отношения.

Решение PayPal может негативно сказаться не дальнейшем развитии проекта по созданию криптовалюты, поскольку в нем был задействован целый ряд ее сотрудников.

В самой Libra Associations подтвердили уход PayPal, указав, что затеянный проект изначально был непростым, и каждый из его участников может принять решении об участии в нем исходя из собственных предпочтений.

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