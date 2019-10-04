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Visa и Mastercard могут отказаться от участия в проекте Libra

Вчера, 07:55
Visa и Mastercard могут отказаться от участия в проекте Libra


Visa Inc., Mastercard Inc. и другие финансовые партнеры Facebook пересматривают вопрос о своем участии в проекте создания криптовалюты Libra на фоне критики со стороны правительственных чиновников в США и Европе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, сообщает Интерфакс-Казахстан.

По их данным, топ-менеджеры нескольких компаний, вошедших в созданную Facebook коалицию Libra Association, отказываются публично поддержать проект, не желая привлечь к себе внимание регуляторов.

Facebook обнародовала план выпуска криптовалюты в июне. Она будет относиться к категории стейблкойн (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами). Facebook ставит цель избежать существенных колебаний стоимости Libra, чтобы криптовалюту можно было использовать для ежедневных транзакций.


Visa и Mastercard могут отказаться от участия в проекте Libra

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Все члены Libra Association обещали вложить как минимум по 10 млн долларов в общий резерв для поддержания стабильности криптовалюты.

Между тем чиновники и представители мировых центральных банков быстро раскритиковали проект, высказав опасения по поводу того, как компания сможет защитить персональные данные пользователей и не допустить использования криптовалюты в мошеннических целях.

Объявление Facebook о планах запуска собственной криптовалюты было встречено без энтузиазма как в США, так и в ряде других стран. Группа американских конгрессменов-демократов в июне выступила с критикой проекта и предложением усилить надзор в этой сфере.

Тем временем министр финансов Франции Брюно ле Мэр в сентябре призвал европейские страны начать работу над созданием собственной цифровой валюты, отметив, что криптовалюта Libra, которую планирует выпустить Facebook, будет заблокирована в Европе.

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