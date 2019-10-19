Россия и Казахстан могут скооперироваться во многих сферах бизнеса

Вчера, 08:14

Россия достаточно давно реализует комплексные меры для поддержки своего МСБ, и они могли бы быть интересны для Казахстана. Но на сегодня положение российского малого и среднего бизнеса сильно зависит от политических решений. Как рассказала в интервью корреспонденту «Капитал.kz» руководитель лаборатории евразийских исследований Института исследования развивающихся рынков при Московской школе управления СКОЛКОВО Гаухар Нургалиева, сегодня Россия и Казахстан могут скооперироваться для дальнейшей совместной деятельности в сфере цифровой экономики, перерабатывающей и сельскохозяйственной промышленности и других отраслях.



- Гаухар, какие ключевые проблемы в развитии МСБ в Казахстане вы могли бы выделить?



- Одна из проблем малого и среднего предпринимательства в Казахстане – нехватка инвестиции в перерабатывающих отраслях экономики. Большая часть денег направляется в добывающие отрасли, в основном экспортного характера, что приводит к росту импорта, некачественной и поддельной продукции, уменьшению конкурентоспособности казахстанских производителей. Сегодня Правительство Казахстана пытается работать над этой проблемой. В стране внедрена индустриальная программа, благодаря которои несколько тысяч предпринимателей, несколько сотен новаторов получили господдержку, созданы условия для инвесторов, открылось более полутысячи новых производств.

На мой взгляд, для достойного существования МСБ в Казахстане важно акцентировать внимание на современных тенденциях мировой экономики, которые объединяют бизнес и научные институты. Стимулирование инвестиционной активности и разработка инновационных проектов будут способствовать росту конкурентоспособности отечественных товаров. В государствах с развитой рыночной экономикой особое значение имеет поддержка малого и среднего бизнеса. Опыт таких стран, как США, Великобритания, Германия, Япония, показывает важность мер по содействию малому и среднему предпринимательству для экономики в целом.

- Какие меры господдержки вы считаете наиболее эффективными для бизнес-среды Казахстана?

- Сегодня главными приоритетами Казахстана являются экономический рост и создание социально ориентированного рыночного общества, что было бы невозможно без развития МСБ, а также мер по развитию конкуренции и отказа от монополизма. МСБ заметно влияет на экономические показатели. За 2017 год малым и средним бизнесом суммарно произведено продукции на 21147,6 млрд. тенге. Кроме того, малый и средний очень различаются. Сегодня 65,2% МСБ – это индивидуальные предприниматели (ИП), 18,2% – малый бизнес, 16,4% – крестьянские или фермерские хозяйства, 0,2% – средний бизнес.

Хочу отметить программу «Дорожная карта бизнеса-2020», цель которой – обеспечение стабильного и сбалансированного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики и создание новых постоянных рабочих мест. Были также обозначены необходимые преобразования для поддержки бизнеса, которые означают финансовую поддержку из Национального фонда –100 млрд тенге, упрощенную налоговую и регуляторную систему для МСБ на 3 года, дополнительное финансирование в рамках новой «Дорожной карты бизнеса», поддержку в создании семейных бизнесов, для многодетных и малообеспеченных семей, развитие туризма, в особенности эко- и этнотуризма.

- Какие меры господдержки МСБ в России вы считаете приемлемыми для Казахстана?

- Россия достаточно давно проводит комплексные меры для поддержки МСБ, которые могли бы быть интересны и для Казахстана. Например, существуют субсидии от центра занятости – это сумма в размере 12-кратной максимальной величины пособия по безработице. Размер пособия с 1 января 2020 вырастет максимально до 8000 рублей, поэтому и размер субсидии может увеличиться. Предусмотрена единовременная финансовая помощь на подготовку документов: оплату госпошлины, нотариальных действий при госрегистрации, покупку бланочной документации, изготовление печатей и штампов, услуги правового характера.

Грантовую поддержку в форме субсидии оказывают начинающему предпринимателю единовременно, безвозвратно и на безвозмездной основе. Максимальная сумма, как правило, составляет 600 000 руб., также в России достаточно распространены федеральные программы поддержки бизнеса. Минэкономразвития оказывает прямую и непрямую поддержку производителям товаров, разработчикам инновационной продукции, специалистам народно-художественных промыслов, ремесленникам, бизнесменам, развивающих сельский и экотуризм, социальное предпринимательство.

Развитие МСБ связано с рядом совсем различных задач. Корпорация МСП, например, оказывает финансовую, имущественную, юридическую, инфраструктурную, методологическую поддержку, организовывает сопровождение инвестпроектов. АО «МСП Банк» выдает кредиты предпринимателям и помогает воспользоваться кредитными ресурсами при недостаточности залогового обеспечения в рамках государственной программы финансовой поддержки предпринимательства. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере отвечает за развитие и поддержку МСБ в научно-технической сфере и финансово помогает по целевым проектам.

Для агропромышленного комплекса предусмотрены различные меры государственной поддержки в 2019 году. Так, с 1 января 2017 года товаропроизводители, организации и ИП, осуществляющие производство, переработку и реализацию соответствующей продукции, могут обратиться в уполномоченный Минсельхозом России банк за краткосрочным или инвестиционным кредитом по ставке не более 5 %. Российский бизнес может даже рассчитывать на компенсацию затрат по уплате процентов по кредитам, на развитие деятельности, в том числе на обновление своих производств и средств (за исключением кредитов, полученных для приобретения легковых транспортных средств).

- Какие факторы влияют на развитие бизнес-среды в России?

- Сегодня положение российского МСБ особенно остро зависит от политических решений. Экономические санкции западных и последующие ответные российские антисанкционные действия создают проблемы для экономики, но в то же время открывают новые горизонты развития бизнеса.

В этих условиях поддержка малого и среднего предпринимательства является одной из приоритетных задач, так как в ряде отраслей производства, таких как текстильная и пищевая промышленность, сельское хозяйство, МСБ занимает ключевую позицию, но и является и наиболее чувствительным к изменениям в экономической сфере.У России есть возможность для переориентирования экономики и восстановления промышленного потенциала. Кроме того, уже существует развитая ресурсная база: человеческие и природные ресурсы, необходимая государственная поддержка, временное отсутствие серьезных зарубежных конкурентов. Но для максимальной эффективности необходимо направить фокус на техническую и технологическую одернизацию производства, улучшение качества товаров и услуг, увеличение объемов и ассортимента производимой продукции.

- Насколько торгово-экономические отношения способны развивать МСБ обеих стран?

- Россия продолжает занимать ключевое место в партнерских отношениях с Казахстаном. Торгово-экономическое взаимодеиствие России и Казахстана подразумевает развитие экономическои кооперации в рамках регионального сотрудничества (ЕАЭС) с регулярным увеличением объема товарооборота. На протяжении многих лет примерно 20% от общего объема внешнеи торговли Казахстана приходилось на долю РФ. Россиискии импорт находится в пределах 40% от общего импорта, ввезенного в Казахстан. Я считаю, что наши страны имеют сложившиеся экономические отношения зрелого характера, способные быть прочнои базои для долговременного поступательного развития в целях реализации общих инициатив по модернизации экономик. Сегодня Россия и Казахстан могут скооперироваться для дальнейшей совместной деятельности в сфере цифровой экономики, перерабатывающей и сельскохозяйственной промышленности, транспортно-логистического сектора, общих проектов в области высоких технологии и инновации.

- Есть ли у вас приблизительные прогнозы выгодности экономического сотрудничества между Россией и Казахстаном?

- 9 ноября 2018 года президентами Казахстана и России утвержден План совместных действий на 2019-2021 годы, определяющий первоочередные задачи двустороннего взаимодействия. Ключевая область – топливно-энергетический комплекс. Развивается сотрудничество в сферах электроэнергетики и атомной энергетики (совместная разработка урановых месторождений в Казахстане), в нефтегазовой отрасли (транзит казахстанской нефти на экспорт через территорию России, закупка и маркетинг казахстанского природного газа для поставок на рынки третьих стран, реализация совместных проектов по освоению углеводородных ресурсов северного Каспия).

Стратегическое партнерство России и Казахстана динамично развивается и охватывает все новые направления торгово-экономической кооперации, сотрудничества в наукоемкой сфере энергетики, транспорта и космоса. Осуществляется сотрудничество в космической области. Россия арендует расположенный в Казахстане комплекс «Байконур». В августе 2018 года в рамках форума «Армия-2018» РФ и РК подписали соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса «Союз-5». Кроме этого, сегодня страны ЕАЭС держат курс на активную цифровизацию экономик и реализацию совместных проектов в данной сфере.