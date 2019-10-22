Продкорпорацию возглавил Канат Караулов

22-10-2019, 08:09

Председателем правления АО «НК «Продкорпорация» избран Канат Караулов. Такое решение принял совет директоров нацкомпании 18 октября 2019 года, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе компании.



Караулов Канат Серикович родился 16 февраля 1971 года. Окончил Казахский институт потребительской кооперации по специальности «Финансы и кредит» и магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 1999 году - специалист транспортно-экспедиционного отдела управления по организации хранения, сбыта и транспортировки зерна ЗАО «Продкорпорация».

С 1999 по 2006 год - ведущий, главный специалист, начальник контрактного отдела управления закупок и сбыта, директор Акмолинского областного представительства ЗАО «Продкорпорация».

В 2006 году - управляющий директор, директор департамента по закупу и реализации зерна АО «Продкорпорация».

С 2006 по 2008 год - председатель правления АО «Фонд гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам», председатель правления АО «КазАгроГарант».

С 2008 по 2010 год - заместитель заведующего отделом планирования и финансирования бюджетных программ Управления делами Президента Республики Казахстан.

С 2010 по 2013 год - заведующий отделом по управлению подведомственными организациями Управления делами Президента Республики Казахстан. Руководитель аппарата Управления делами Президента Республики Казахстан.

С 2013 по 2014 год - аким Аршалынского района Акмолинской области.

С 2015 по 2017 год - руководитель управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области. Заместитель руководителя Управления материально-технического обеспечения Управления делами Президента Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 год - аким Бурабайского района Акмолинской области.

С сентября по октябрь 2019 года - управляющий директор, член правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

С октября 2019 года - председатель правления АО «НК «Продкорпорация».