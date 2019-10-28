На KASE доллар торгуется по 388,8 тенге

Сегодня, 08:03

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 25 октября 2019 года на 11:00 составил 388,88 тенге. По сравнению с данными на утро 24 октября (388,93 тенге/$1) нацвалюта к доллару укрепилась на 0,05 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



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По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 11:15 составляет 390 тенге, Алматы — 391 тенге.

Официальный (рыночный) курс Нацбанка на 25 октября составляет 388,93 тенге за 1 доллар.

Отметим, что официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.

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