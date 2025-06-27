Тимур Турлов: предприниматель, который строит финтех-экосистему нового времени

Вчера, 15:24

Имя Тимура Турлова сегодня известно далеко за пределами Казахстана. Предприниматель, миллиардер, основатель и CEO Freedom Holding Corp. — он стал символом нового поколения бизнесменов, которые совмещают высокие технологии, финансы и глобальное мышление. Его история — пример того, как из локального брокера можно вырасти в лидера международного финтеха с капитализацией свыше $11 млрд и тысячами сотрудников по всему миру.

Ранние годы и старт в бизнесе

Тимур Турлов родился в 1987 году в России, в Москве. В юном возрасте Тимур Турлов переехал в Казахстан, где и начался его путь в сфере финансов. Будучи студентом, он увлёкся фондовым рынком и начал работать в брокерской компании. Уже в молодости он отличался предпринимательским мышлением и стремлением автоматизировать процессы, которые тогда казались рутинными и громоздкими.

Именно в Алматы Тимур Турлов начал строить свою карьеру. Здесь Турлов увидел перспективу в том, чтобы предоставить частным инвесторам доступ к фондовому рынку, ранее остававшемуся уделом крупных игроков. Эта идея позже легла в основу Freedom Holding Corp.

«Меня всегда интересовало, как сделать финансовый рынок доступным для обычных людей. Не только для профессионалов или крупных компаний», — отмечает Турлов в интервью.

Основание Freedom Holding Corp.

В 2008 году Тимур Турлов основал компанию Freedom Finance, которая изначально специализировалась на брокерских услугах. Она быстро завоевала рынок Казахстана и начала расширяться на другие страны СНГ.

Ключевым прорывом стала идея интегрировать услуги в одну цифровую платформу. Турлов поставил цель — создать экосистему, в которой клиент сможет решать большинство финансовых и даже бытовых задач без необходимости обращаться в разные сервисы. Так родился Freedom SuperApp — суперприложение, которое в 2020-е годы стало визитной карточкой холдинга.

К 2025 году Freedom Holding превратился в международную компанию с представительствами более чем в 20 странах, включая Турцию, Германию, Узбекистан, ОАЭ и другие рынки. Штаб-квартира холдинга расположена в США. Акции Freedom торгуются на NASDAQ, что подчёркивает международный статус бизнеса.

Экосистема нового времени

Freedom Holding Corp. под руководством Тимура Турлова сегодня — это гораздо больше, чем брокерская компания. Холдинг включает:

брокерские услуги;

Freedom Bank;

страховые компании;

маркетплейсы и e-commerce-проекты;

телекоммуникации и дата-центры.

Всё это объединено через Freedom SuperApp — приложение, которое даёт пользователю доступ к десяткам сервисов в одном интерфейсе. В 2025 году выручка холдинга достигла $2,05 млрд, а число банковских клиентов превысило 2,5 млн человек. Эти цифры подтверждают, что стратегия Турлова работает.

«Мы строим не просто финансовую компанию. Мы строим экосистему, где клиент остаётся с нами, потому что ему удобно и выгодно», — объясняет Тимур Турлов.

Технологии как конкурентное преимущество

Технологии занимают центральное место в бизнес-модели Freedom Holding. Турлов активно внедряет искусственный интеллект и автоматизацию. Например, верификация клиентов, которая раньше занимала до двух дней, теперь происходит за восемь минут. В страховом сегменте ИИ помогает снизить убыточность по каско-продуктам на 6,6%.

Турлов убеждён, что именно технологический «ров» (moat) защищает бизнес от конкурентов. Он говорит, что каждый вложенный доллар в цифровизацию должен приносить десятикратную отдачу.

«Если ты не инвестируешь в технологии, завтра тебя обгонят те, кто инвестирует», — подчёркивает Тимур Турлов.

Географическая экспансия и диверсификация

Freedom Holding активно развивает международное присутствие. В 2025 году компания продолжает усиливать позиции в Турции, ОАЭ, Европе и Центральной Азии. Турлов видит в географической диверсификации не только рост бизнеса, но и инструмент снижения рисков.

«Когда ты работаешь в одной стране — ты слишком уязвим перед её регулятором или новостями. Когда ты работаешь в двадцати странах — у тебя есть портфель, который сглаживает любые потрясения», — говорит предприниматель.

В каждой стране Freedom строит локальную модель, адаптированную к национальному законодательству и привычкам потребителей. Такая стратегия помогает компании быстро масштабироваться и минимизировать риски при внешних шоках.

Инвестиции в стартапы

Отдельное направление работы Freedom — это M&A и инвестиции в стартапы. Под руководством Тимура Турлова компания инвестировала более $185 млн в покупку технологических проектов. Среди них — Arbuz (e-commerce), Aviata (сервисы для путешествий), Ticketon (онлайн-продажа билетов).

Турлов подчёркивает, что при покупке стартапов он прежде всего смотрит на команды. По его словам, код можно переписать, а вот талантливую команду — заменить гораздо сложнее.

«Иногда мы переплачивали. Но те команды запускали продукты, которые делали x5 к нашей выручке», — признаётся он.

Социальная ответственность и личные ценности

Несмотря на статус миллиардера, Тимур Турлов известен своей открытостью и скромностью. Он живёт без охраны, предпочитает обычные такси и активно делится мыслями в социальных сетях. Для него принципиально важно поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

У него шестеро детей. Турлов убеждён, что семья — это точка опоры для любого лидера. Он подчёркивает, что в современном мире невозможно быть эффективным, если полностью посвятить себя только бизнесу.

«Я не верю в культ 20-часового рабочего дня. Уставший лидер — это риск для компании. Если ты не отдыхаешь, ты начинаешь ошибаться», — говорит он.

Кроме бизнеса, Турлов активно участвует в социальных и образовательных проектах в Казахстане. Он возглавляет Федерацию шахмат страны, поддерживает образовательные программы и проекты по развитию цифровой грамотности.

Алматы и особое место в жизни Турлова

Хотя сегодня Freedom Holding — это международная корпорация, Алматы продолжает занимать особое место в жизни Тимура Турлова. Именно здесь он сделал первые шаги в бизнесе, и здесь по-прежнему сосредоточена значительная часть операций компании.

Турлов часто подчёркивает, что Алматы для него — это не только город, где начиналась его история, но и место, где он чувствует себя дома.

«Алматы остаётся для меня городом, в который я всегда рад возвращаться. Здесь я могу быть не только бизнесменом, но и просто человеком», — делится предприниматель.

Заключение

История Тимура Турлова — это пример современного предпринимателя, который совмещает стратегическое мышление, технологический подход и ценности социальной ответственности. Его путь от начинающего брокера в Алматы до владельца международной финтех-компании показывает, что успех возможен не только благодаря идеям, но и благодаря упорству, способности учиться и готовности идти на риск.

Турлов продолжает строить бизнес будущего — открытую экосистему, где технологии служат людям, а не наоборот. Его имя уже стало символом нового финтех-подхода, а Freedom Holding — примером того, как можно превратить локальную идею в глобальный успех.