SpiceJet планирует открыть рейсы в Казахстан с 10 июня

13-04-2019, 07:48

Индийская авиакомпания SpiceJet планирует начать выполнение регулярных рейсов по маршруту Дели – Алматы – Дели с 10 июня 2019 года, об этом центру деловой информации Kapital.kz рассказали в пресс-службе Комитета гражданской авиации.



Председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев провел встречу со старшим генеральным менеджером индийской авиакомпании SpiceJet Манож Кумаром. На встрече были обсуждены планы авиакомпании на выполнение регулярных рейсов между двумя странами.

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Авиакомпании было выдано свидетельство об аккредитации иностранного авиаперевозчика.

Отметим, что с 2018 года для граждан Индии, следующих транзитом через Казахстан, действует инициатива по 72-часовому безвизовому режиму. Он продлен до конца 2019 года.

SpiceJet — индийская бюджетная авиакомпания, которая совершает местные и международные перелёты. Помимо внутренних авиасообщений, компания выполняет рейсы в Афганистан, Бангладеш, Гонконг, Таиланд, Шри-Ланку, ОАЭ, Оман и Мальдивы.

В случае дальнейшего закрытия воздушного пространства Пакистана авиакомпания планирует выполнять свои рейсы через воздушное пространство Омана, Ирана, Афганистана и Узбекистана. Длительность перелета в одну сторону составит около 7 часов.