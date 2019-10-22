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Почему иностранные компании переходят в казахстанские банки?

22-10-2019, 08:02
Почему иностранные компании переходят в казахстанские банки?


Многие иностранные компании предпочитают зарубежные банки для размещения активов и обслуживания счетов своей фирмы. Однако ТОО Rutledge выбрала казахстанский банк. Изначально компания открыла счета в ABN Amro Kazakhstan в начале нового тысячелетия, а затем перешла в Jsan Bank.

Как оказалось, банк предложил выгодные условия по размещению депозитов, отличные от аналогичных банковских продуктов. Решение Jsan Bank является весьма гибким – клиент может частично снимать средства с депозита и пополнять его в любой момент без снижения ставки, тогда как другие банки зачастую предлагают конкурентные ставки только при размещении суммы на долгий срок.

Для бизнеса такой подход невыгоден, в отличие от предложения Jsan Bank, которое позволяет более эффективно управлять денежными потоками. Чтобы выбрать лучший сервис, представители компании регулярно сравнивают предлагаемые разными банками условия.

Кроме того, в компании отметили высокое качество обслуживания, клиентоориентированность банка и возможность получать консультации на английском языке. Немаловажным является и то, что менеджеры обслуживают клиентов долгие годы, что позволяет наладить коммуникации с работниками банка.

«Сотрудничество с иностранными компаниями является престижным и знаковым элементом нашего бизнеса. Важно, чтобы качество услуг не отличалось от мировых практик. В связи с чем мы пригласили на работу профессионалов из крупного американского банка, которые занимаются внедрением ноу-хау нашей онлайн банк системы и заботятся об удобстве онлайн-услуг», - рассказала корпоративный директор Jsan Bank Марина Ягудина.

Она подчеркнула, что Атырау – регион, где базируется ТОО Rutledge, является ключевым для банка.

В компании же, в свою очередь, пояснили, что Банк предложил выгодный курс на проведение конвертаций, оценив объемы валютных потоков, которые проходят через банк от клиента. Предложение индивидуальных курсов на проведение конвертаций является еще одним преимуществом для корпоративных партнеров.

Не менее важно и то, как работает система интернет-банкинга, ведь в современных реалиях время является ценнейшим ресурсом, а возможность удобно проводить финансовые операции онлайн, позволяет экономить драгоценные часы и минуты.

«Система, предлагаемая банком, функционирует одинаково во всех городах и позволяет нам удобно вести бизнес. Также мы регулярно проводим встречи с руководителями Jsan Bank, которые рассказывают о последних изменениях. Мы уверены, что в новом году мы столь же динамично продолжим партнерские отношения и будем дальше наращивать сотрудничество между Сингапуром и Казахстаном», - сообщили в ТОО Rutledge.

По словам директора департамента корпоративного бизнеса Jsan Bank, Владислава Суслова, банк готов конкурировать с мировыми финансовыми институтами, которые представлены в нашей стране. Для примера он привел тот факт, что более 60 иностранных компаний успешно обслуживаются в банке.

Почему иностранные компании переходят в казахстанские банки?

«Сегодня мы наблюдаем положительную тенденцию, в свете развития нефтегазовой отрасли, на рынок приходят новые иностранные компании, которые в первую очередь хотят обеспечить контроль расходования средств своего предприятия и качественный сервис. Наш банк смело выступает в качестве надежного и качественного партнера. У банка имеется крупный запас ликвидности, что обеспечивает высокую сохранность средств, а качество сервиса соответствует международным требованиям благодаря квалифицированному персоналу», - заключил Владислав Суслов.

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